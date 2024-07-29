ASMeiR MAX新加坡演唱会 阿妹把团队“带回家”

阿妹张惠妹2023年的“ASMR世界巡回演唱会”大成功，今年1月28日在中国杭州收官后，粉丝意犹未尽，时隔数月后，安哥升级版“ASMeiR MAX世界巡演”今年5月再次开跑，2024年7月27日（星期六）来到新加坡，天后继续发挥无可挑剔的歌艺和舞台魅力，把新加坡室内体育馆搞成7500人的大型卡拉OK。

演唱会以《血腥爱情故事》开场，才第二首《当我开始偷偷地想你》，阿妹就摘下耳机，之后连续唱了《蓝天》和《剪爱》，天后直接对观众喊：“我觉得我拿下耳机是对的，大家的声音太动听了！”完全享受台下观众沉浸式的大合唱。

阿妹透露，自己和新加坡渊源很深，她在台上笑说，每次来新加坡开唱，感觉就像把音乐团队“带回家”。当她唱起本地音乐人徐华强创作的经典歌曲《解脱》时，全场已经嗨到近乎失控。

87岁高龄的张妈妈（右包头巾者）和姐姐也和随行阿妹前来狮城。（钟雁龄摄）

陶晶莹徐若瑄捧场敬酒 87岁妈妈也随行

这次演唱会，87岁的张妈妈和姐姐也随行，阿妹透露妈妈平时不爱搭飞机，这次难得和她跟姐姐一起飞来狮城，吃了不少本地美食，甚至担心对方会不会吃太多。她也笑说：“有妈妈、姐姐坐在那边，舞台上不好意思有太大的动作，哈哈蛤。”阿妹8月9日将度过52岁生日，粉丝们也超前为她高唱生日歌庆生，让阿妹很感动。

另外，让阿妹感到激动的是，暂居新加坡的徐若瑄和陶晶莹也前去支持捧场，陶子更举杯向台上的阿妹敬酒示意，非常阿莎力。

陶子陶晶莹到现场捧阿妹的场，还在现场向天后敬酒助兴。（钟雁龄摄）

演唱会来到第三段《别在伤口撒盐》部分，直接来个乐队演奏卡拉OK形式开场，现场观众自动自发跟着题字机唱起来，然后随着钢琴手许郁瑛一段音乐过门，阿妹无缝接轨连续演唱了《身后》《掉了》《我要快乐》《勇敢》《趁早》和《听海》这些卡拉OK至今仍热点的“妹氏情歌”。听着现场歌迷完美合唱，阿妹一度捂着胸口，感动得无法言语。

快歌组曲爆发感十足“妹力”不减

演唱会来到最后一段，就是将情绪推高到最嗨的快歌组曲，一串《跳进来》《傲娇》、“Bad Boy”、Yes Or No、《渴了》、《我要飞》和《三天三夜》让现场歌迷站起来跟着一起跳，在粉红应光海挥舞下，把演唱会推向最高潮。

她在台上说：“虽然明晚（28日）还有一场，但看到新加坡歌迷这般的热情，我决定毫无保留豁出去了！”

阿妹这次安哥演唱会的舞台和服装设计依旧酷炫。（IMC Live Global提供）

虽然阿妹已过半百，但演绎起快歌舞曲并不觉得特别吃力，虽然可能因年纪和体力局限，少了过往的大动作狂舞蹦跳，但阿妹与生俱来的舞台魅力和感染力，仍不减当年，也轻松撩起现场火热气氛。

演唱会现场灯光亮起，安哥部分，阿妹和全体工作人员一字排开，演唱了《连名带姓》，为这次的“ASMeiR MAX世界巡演”划下漂亮的句点。团队接下来还会到上海、江苏、福建、湖南和广州等地进行巡演，也不排除再班师回台湾举办。

现场歌迷挥动手中粉红荧光棒（左图），最后干脆全场站起来和天后一起飙唱嗨跳，现场气氛很热。（钟雁龄摄）

阿妹演唱会牵起的回忆杀

记得当年和阿妹差不多时间入行，张雨生带着“土土”的阿妹，来到旧报馆，她坐在会议室里等采访。当时的编辑唤我这个菜鸟记者去，“啊， 你去访问一个那个台湾山地新人什么什么妹。”记得阿妹当时穿了高腰的长裤，头发还有一点卷烫，确实很有“时代感”。访问内容已经不记得了，但对她诚恳满满正能量的态度，留下很好印象。

之后跟阿妹一直颇有缘，到台湾采访好几次她的演唱会，还先后碰上台风地震。印象最深刻，还是2009年和她与川哥（阿妹经纪人陈镇川）应新加坡世界宣明会之邀，到印度参与“饥饿三十”的活动的贴身采访。记者跟着她到新德里，走访贫民窟和爱之病患者中心，在她开始“饥饿三十”前和她分享了我带过去的肉干，还有牵着她横越人来车往的新德里马路虎口，惊险万分。

最后一站是爱之病病患中心，阿妹和病友唱歌跳山地舞，她还拱记者一起围圈圈合跳。生平第一次跳舞，竟然会是和天后张惠妹，人生的不可思议再添一桩。

快歌慢歌舞曲统统难不倒阿妹，二十多个年头，她的经典好歌依旧疗愈着各地的粉丝与歌迷。一段日子没采访演唱会，这次又坐在席上看阿妹，竟是满满回忆杀。