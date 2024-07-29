Energy小巨蛋首开唱 阿信上台16蹲掀高潮

（综合讯）刚过去的周末，Energy《一触即发》演唱会一连两天在台北小巨蛋开唱，吸引两万人朝圣，尾声惊喜迎来超大咖嘉宾五月天阿信合体嗨唱神曲《星期五晚上》，唱毕阿信大喊“Energy Forever”，引发台下尖叫声不断，成为Energy及粉丝们的难忘回忆。

Energy首度在小巨蛋演唱。（取自互联网）

Energy圈内人缘极佳，难得开唱，台下星光熠熠，如蓝心湄、陈美凤、吴克群、萧秉治、郭静等好友都友前往捧场。当他们带来《星期五晚上》，音乐一下全场情绪高涨，尽管Energy不忘断提醒粉丝小巨蛋不能跳，但现场还是看到不少粉丝忍不住站起来嗨翻天。

牛奶也不忘在台上感谢五月天，“如果没有去年五月天暖心邀约，没有我们人生二刷这样的奇幻旅程，我们团员真的很不容易还在业内，都在努力着，才有这机会，我们组在一起真的很努力，上台前全部的人都在贴肌贴，大家真的很努力，因为这样工作强度真的很大，很谢谢大家都能够一起走完这旅程。”

最早退出团体的Toro感触相当深，哽咽说：“到前几年做幕后工作，阿公都会问我说‘你们什么时候要复工’？前几年有一天他就不在了，我想跟阿公、还有天上很多人说‘谢谢你们来看我们，我们在开演唱会了’。”

阿弟也感性痛哭，告白说：“我们没有血缘，但我们是最好的兄弟，这两晚演出有欢笑也有泪水。”

百人16蹲的场面壮观。（截图自TVBS新闻网）

场外百人16蹲



Energy演唱会周末两天两场门票通通秒杀，放眼望去，好多粉丝如今以家长的身份带着小朋友前来，原来都是青春回忆杀。入场前这些大小粉丝不忘挑战16蹲，形成壮观的“百人16蹲”场面。