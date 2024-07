漫威今年唯一的电影《死侍与金刚狼》(Deadpool & Wolverine)自7月25日开映,上映短短四天,周末票房就取得221万6886元,成为2024年至今,本地唯一周末票房破200万元的电影。这超越了2022年《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way Of Water)缔造的本地最高开映周末票房成绩。

《死侍与金刚狼》由Shawn Levy(肖恩李维)执导,因血腥暴力镜头和粗口,在本地被列M18级。它除了是疫情开放后,本地M18电影周末开画票房第一名之外,也是至目前为止本地M18电影周末开画票房亚军,仅输给2016年的首部《死侍》(Deadpool)。M18电影开画周末票房第三名,则是Hugh Jackman(休杰克曼)主演的金刚狼完结篇影片《罗根》(Logan)。

演过10次金刚狼的Jackman,当年曾坚决表示不再回归这个角色,万万没想到,多年后他再被“死侍”Ryan Reynolds(莱恩雷诺斯)三寸不烂之舌说服,点头“出山”再演金刚狼,还首次穿上漫画中的经典黄色战袍,惹哭死忠粉丝。

《死侍与金刚狼》这个好成绩也将《哥吉拉与金刚:新帝国》(Godzilla X Kong: The New Empire)、《脑筋急转弯2》(Inside Out 2)和《功夫熊猫 4》 (Kungfu Panda 4)等周末票房霸住抛在后头。

合拍电影票房开红盘,Jackman(左)和Reynolds先后在社媒放上各自角色的“示爱致谢”图。(取自Hugh Jackman、Ryan Reynolds IG)

开映五天 全球已吸金已过5.3亿

《死侍与金刚狼》不单在本地卖得满堂红,截至29日为止,电影自开映以来,在短短五天便累积超过4亿美元(约5亿3730万新元)的开画票房,成绩令人瞠目结舌,并一举夺下全球票房冠军。

该片更荣获全球影迷的超高分好评,烂番茄观众给出97%超高评价,CinemaScore也赢得观众A的优秀好评。

导演Levy(左起)、Reynolds和Jackman日前就到韩国首尔出席亚洲记者会。(迪士尼提供)

电影取得全球票房佳绩,Reynolds与Jackman得知后仍不忘隔空放闪“示爱”,向影迷致谢。Jackman以真人重现漫画梗图,并在IG上PO文:“《死侍与金钢狼》是全球票房第一的电影,感谢大家!”Reynolds也立刻放上“死侍”看着Jackman的照片的图写道“我已经在想Hugh(Jackman)了!”并附上象征“狼情侍意”的红黄爱心。

电影中出现彩蛋数不尽,尤其是死侍Reynolds更是带家人在电影中客串一角。像老婆Blake Lively(布蕾克莱弗莉)就扮演“女死侍”(Ladypool),女儿Inez则饰演粗口连连的“屁孩死侍”(Kidpool),小儿子Olin更扮演“宝宝死侍”(Babypool)。

电影院观众务必看完片尾谢幕,看看《神奇四侠》(Fantastic 4)里饰演“霹雳火”Johnny的Chris Evans(克里斯伊凡斯)究竟什么把柄被死侍给逮住。