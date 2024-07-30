为墨西哥男团写歌 鹤天赐觉得自己像家长

新加坡创作歌手鹤天赐（Nat Ho）2022年移居韩国发展事业。2023年，他为墨西哥新人男团“By The Way”（BTW）制作出道曲“Lambo”，这是他首次为团体制作歌曲，还是一个拉丁美洲团体的出道曲，他在社媒兴奋分享，这是他音乐生涯的一大突破。

鹤天赐接受《联合早报》电访时分享，这个机会是以前住在美国洛杉矶时的房东牵线的。房东是一位制作人，去年10月联系鹤天赐，说自己认识这个男团的经纪人，对方正在收集新歌，问鹤天赐是否有兴趣投稿。鹤天赐说：“他们想要的曲风是像BTS那种清新欢快的风格。”在应下邀约后，他便依照对方提供的音轨，制作歌曲的主旋律和声部，以及填词。

鹤天赐的投稿受到制作团队的青睐，并将他原来写的英语歌词翻成西班牙语，更选用为BTW的出道作品。鹤天赐从未和BTW成员见过面，但五个男生对他很是感激。他笑说：“他们很真诚，也很年轻，感觉有种家长和孩子的关系。他们知道我是‘Lambo’的制作人时，就发来视频感谢我，还希望我发英语版的原曲给他们。”

“Lambo”已在7月4日发行，反应不俗，24小时内就在YouTube破10万播放量，Spotify也已累积10万播放次数。

打算申请韩国永久居民

谈到最近的工作近况，鹤天赐透露，他打算在韩国申请永久居民。不过在那之前，他必须参与社会统合课程（Korea Immigration & Integration Program），他还没报名，而且自己也要在韩语方面多下苦功，他笑说：“我现在的韩语水平就像3岁小孩，太难了！”

鹤天赐已从延世大学退学，无法使用学生准证在当地居留，但他今年1月刚获得工作准证，打算更长久地在韩国发展。他说：“申请永久居民的过程可能会花上几年，路还长，我还是个‘孩子’，现在我在韩国学到了很多东西。”

鹤天赐1月获得韩国工作准证，他打算申请韩国永久居民。（取自鹤天赐IG）

他认为韩国演艺圈非常热闹，新人辈出，而且十分专注当下潮流，所以有很多空间可发挥创意，这让他很兴奋。他说：“我当然爱新加坡，作为新加坡人也感到自豪，我在新加坡得到了良好的教育和基础。不过新加坡的娱乐市场很小，所以与其把自己限制在这里，不如到国外发展。”

鹤天赐会继续专注于歌曲创作，他分享说：“我觉得身为创意人，如果不往国外发展，很难挖掘新的机会。并不是因为我想站在聚光灯下，只是因为我想充分发挥自己的潜力，这就须要走出我的舒适区。”