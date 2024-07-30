梦境 Wonderland

Netflix 已上线

韩国科幻片，《晚秋》的导演金泰勇担任编剧和执导，汤唯、朴宝剑、裴秀智、郑裕美、崔宇植主演。讲述在未来的世界，人类研发出恢复死者形象的视频通话应用“Wonderland”，让人们与再也无法相见的人进行视频通话，寻求心理慰藉。不管是临近死亡的母亲、失去孙子的奶奶，抑或从小就由AI父母养大的女子，都带着各自的理由使用这个服务。

浴水重生

8频道 晚上9.00

黄暄婷在《浴水重生》饰演残疾泳将。（新传媒提供）

黄暄婷、刘怡伶、张哲通、郭亮、许美珍主演。一场意外令舞蹈员希琳下半身永久瘫痪，她在残疾泳将天晴的激励下，重拾勇气开启第二人生。两女相互救赎、疗愈，在各自的舞台上发光发热。另一方面，天晴的上司长峰从小在富裕环境下长大，被迫做自己不喜欢的工作，天晴鼓励长峰摆脱束缚，勇敢为自己而活，长峰被这个“懂他”的女人打动，开始走进她的世界……

逗笑人间60年

8频道 晚上8.30

拆伙13年的王沙和野峰复合演出，继续为观众带来欢笑。在他们最后一次同台表演的舞台上，王沙说30年后要再和大家见面。经过一年多的筹备和制作，节目透过现代科技实现30年前王沙和我们的约定。

养生出大招

8频道 晚上10.30

有入眠困难？医师带来安神秘方——桂圆红枣鸡蛋汤，睡前喝一碗就能稳稳入梦乡？制香师示范如何正确品香，调和身心，安心入眠。睡前两手搓热再打开闭合，能调动副交感神经睡得好，还有按摩一个“神穴位”，能清心火，更易入睡。厨师端出药食两用的鲜百合，加上健脾胃的栗子和咸香虾米，把所有美味和安神功效融进一锅炊饭里。

山狮与我

Eazie TV·探索世界频道 晚上8.10

讲述美国野生自然主义学家凯西安德森一年的生活，他记录了一只雌山狮在他蒙大拿州西南部后院的狩猎活动。附中文字幕。

少年派（第二季）

Eazie TV·浙江国际 晚上9.45

主演：张嘉益、闫妮、赵今麦、郭俊辰、姜冠南。讲述大学毕业在即，四个昔日同窗好友林妙妙、钱三一、邓小琪和江天昊家庭虽各有困扰，但依旧努力前行的都市家庭教育剧。