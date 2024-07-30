雅慧送五颗“心” 翟思铭学“好演员”真谛

新加坡选秀比赛“才华横溢出新秀”2024年再次举行，“才华”师姐雅慧和师兄翟思铭有什么贴士给本届参赛者？入行17年的雅慧送出五颗“心”，参加上一届“才华”的翟思铭则自觉才刚入门，入行后学到“先懂做人再懂演戏”的道理。

雅慧口中的五颗“心”，指的是恒心、耐心、用心、专心和诚心，她觉得演员要拥有这些“心”。在外界看来，演艺圈也许光鲜亮丽，但雅慧提醒新秀，拍戏不易，“要经得起磨炼，要暴晒要淋雨，一句台词也许要讲近百次，流汗的时候也要含情脉脉讲对白，这些都不是荧幕上看得到的。所以要当演员，必须吃得起苦，然后要懂得不要那么轻易放弃。”

记者想起台湾组合动力火车的歌曲《出路》歌词，“我吃得起苦，相信天无绝人之路”，雅慧听到记者的联想，也引用歌词说：“也要相信走出去就有路。也许有新秀不能承受那份压力，被淘汰后会觉得自己不够好，这样想就不好了。”

雅慧认为，现在的年轻人不需要太多贴士，“他们敢敢表演，敢敢做自己！我这一代人比较paiseh（不好意思），所以我觉得，我们还须要跟他们学习呢。”

先学做人再学演戏

翟思铭凭借“才华”正式入行，初期的光芒不及同届男新秀亮眼，但他默默耕耘，先后演了《人心鉴定师》《哇到宝》《只此一家》等剧集，现在同时拍《异家人》和《小娘惹之翡翠山》两部戏。他近日接获喜讯，凭《只此一家》入围“亚洲内容大奖”最佳男配角奖。

翟思铭告诉记者：“还有很多东西要学，五年前懵懵懂懂，现在刚刚入门，还没有开窍。”

何谓开窍？他举例说，跟李南星合作《异家人》时，感受到对方的表演境界，“拍某个部分时，我就只是把那个部分尽力做到最好，但他已经想到之后该怎么拍，拍下一个镜头前，他都铺排好了。”

翟思铭哭戏哭不出来

翟思铭的演出机会不少，也有幸跟多位资深前辈合作，他说：“他们真的让我学到，拍戏不只是学演技，而是得先学做人，再学演戏。”他体悟到，拍戏是团队精神，不能自顾自把戏演好，而是要把对手的戏一并拉起来，这样才可称作一名好演员。

翟思铭曾任篮球校队一员，篮球场上累积的经验在片场也适用。他说，球场锻炼了他的抗压能力，也试过在众目睽睽之下被教练骂，“所以如果在片场被讲，要虚心接受，自己消化，勇敢面对。因为求的是进步，别人不可能乱骂你，而是真的觉得我该改进。”

翟思铭忆述，初入行时，单是一句台词就得在家里准备两三个小时，也曾对拍摄走位一知半解，面对前辈时战战兢兢。他亦试过演哭戏哭不出来，上谷歌急找催泪方法，“但这些方法只是表面的。现在我懂了，如果在家里读剧本时没有哭，或挖掘内心层面，来到现场肯定‘死’！”

拍戏虽苦，但翟思铭吁本届新秀不用先担心这些苦，“要在本地当演员，‘才华’是最好的管道，先参加，拿到合约再去讲那些苦。”

雅慧家政作业由妈妈代劳

雅慧在《异家人》诠释单亲妈妈角色，她经历前夫欠钱连累家人、孩子生病的波折，毅然为孩子奋勇向前，成为刻苦耐劳的万能母亲。

雅慧在新剧《异家人》饰演在水果摊打工的单亲妈妈。（取自雅慧IG）

雅慧的角色会烘焙蛋糕、缝衣服、换灯泡等，当中最考倒她的是缝衣服。她自曝上学时的家政课缝纫作业由妈妈代劳，“我的缝纫不行，所以拍的时候有压力，针刺进去又穿出来，哈哈，我叫他们找替身，但没有人替我。”

翟思铭在戏里扮演“单亲爸”李南星的儿子，戏外的他也来自单亲家庭。他说：“我可以深深体会到这个角色的叛逆，因为经历过，所以对这部戏格外珍惜。”

同期拍的《翡翠山》则是他的第一部年代剧，在剧中饰演一个有情有义的流氓。他前阵子为《翡翠山》到马来西亚柔佛峇株巴辖拍摄，《异家人》则预计9月杀青，蜡烛两头烧的日子将维持一阵子。