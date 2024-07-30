小S请“林志玲女儿”吃饭 寿星公庾澄庆跟儿子一起摇滚

（台北讯）小S的二女儿许韶恩（Lily）因为曾说“英文是母语”而遭中国大陆网民抵制，女装品牌厂商随即终止合作。小S在7月29日晚上在社媒晒出与Lily的自拍照，母女表情泰然自若，看似不受风波影响。

长相甜美、身材高挑的Lily，曾被网民指撞脸林志玲。小S随图留言说：“难得约到林志玲的女儿吃饭，很有家教、本人超美的！”Lily配合演起戏来，留言：“谢谢S姐。您本人也好美、脸好小，还这么大方的请我吃饭。”

林志玲也来凑一脚，以“亲妈”口吻留言说：“Lily真的好漂亮喔，喜欢喜欢，干妈小S本人更是漂亮。女儿如此乖巧，长得又如仙女下凡真的很幸福。”小S回她：“下次再约喔！我们很聊得来。”三人在社媒互动，为网民提供了不少娱乐。

台湾艺人的星二代中，除了小S的千金外，庾澄庆和伊能静的儿子“小哈利”庾恩利的动向也备受关注。

庾澄庆28日迎来63岁生日，庾恩利替老爸庆生。他29日在IG贴出限时动态，祝福父亲说：“祝潮爸生日快乐，还穿上paris fashion week（印有‘巴黎时尚周’字样的T恤），呵呵。”父子俩也一起摆出摇滚手势。这个手势是庾澄庆的招牌手势。

庾恩利5月从美国纽约大学Tisch艺术学院毕业，庾澄庆、伊能静飞到美国亲自为儿子献上祝福，这是两人自2009年离婚后再度同框。