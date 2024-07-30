Hani未婚夫医院闹出人命 发声承担法律责任

（综合讯）韩国女团EXID的32岁成员Hani在6月公开结婚喜讯，宣布与交往四年、大她10岁的医生男友梁在雄9月步入礼堂。7月29日，男方的医院被爆卷入医疗纠纷命案，事件发生在5月，医院疑似对33岁的女病患处理不当导致其身亡。新闻出街后，引起舆论发酵，大批网民涌入Hani的IG写下“我们Hani从以前到现在就没有看男人的眼光”、“小心你未来的丈夫”、“对于这段婚姻请再考虑一下”等留言。

韩媒29日以“知名的通告咖精神科医生”为题爆出女病患死亡案。报道中指，女病住院期间发生严重腹痛，院方仅投药未做积极治疗，还将病患四肢捆绑在病床上，病患最终身亡。新闻中未指名道姓，但网民挖出该医生的身份就是Hani老公梁在雄。

梁在雄29日晚间透过公司发声。他说：“关于在医院住院过程中发生的事件，本人和所有医疗团队都无法掩饰沉痛的心情，对于失去家人并陷入悲痛的遗属，我们诚挚地表达歉意。”

对于事发过程，梁在雄进一步说明：“该事件发生在我担任院长的医院，我们非常严谨地对待此事。医院正在进行调查中，我们提供了病历记录、所有相关CCTV录像，全力配合调查。”他承诺会负责任，并再次向家属致歉。

韩媒报道，病患的家属已对医疗人员提出遗弃致死罪的刑事控诉，并向韩国国家人权委员会提出申诉。警方目前正在调查该院院长及员工是否违反医疗法。