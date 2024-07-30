中国歌手苏醒观奥运乒乓比赛 脱口“毫无悬念”挨轰道歉

（综合讯）歌唱选秀比赛《快乐男声》出身的中国歌手苏醒，近日带父母到法国巴黎旅游，顺道观赏奥运赛事。他在微博分享带父母观看乒乓球比赛的照片，并写下：“来看几场毫无悬念的比赛。”这番话让网民认为，他在给乒乓国手压力，以及不尊重所有选手的努力，触犯了“半路开香槟”的大忌，引来许多骂声。

对此，苏醒最初只更改贴文内容，只留下“来看比赛”的文字，并在私人账号解释说：“我相信中国队的实力，所以觉得取胜毫无悬念，但知道运动员们为此付出了很多血汗，也会有压力，且赛前不能毒奶（网络用语，指反向加油），同时要尊重对手的比赛。”

苏醒为贴文内容拍片道歉。（取自苏醒微博）

不过，网友的怒火并未平息，以致他不得不删掉原贴文，并拍片道歉。苏醒在片中解释说，他的原意是希望表达对中国队的信心，认为球员很强，应该可以轻松取胜，“当然后来知道了，这个表达有问题。”

苏醒承认，他对于中国乒乓球运动并不是很了解，只知道代表队很优秀，自己想在赛前表达对选手的信心和打气，再加上亲自观赛很激动，才会脱口“毫无悬念”这句话。对于引发争议，他道歉说：“是本人用词不当，表达不妥，轻视了运动员们的付出，影响了部分球迷和网民的情绪。”他说，未来不会再对体育项目发言，“就好好卖艺、少发言，（这次）给营销号添料，给球迷们添堵（增添烦闷）了，再次（说）非常抱歉。”