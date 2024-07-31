孝子遇霸道母亲 韩东君坎坷爱情荡气回肠

情满九道弯

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想看一部好看的中国现代爱情剧不容易。近期看过有大女主挂帅的，如秦岚《闪耀的她》，刘涛《做自己的光》，宋轶《漂洋过海再爱你》；也看过新生代领衔的，如檀健次、周也《很想很想你》，古力娜扎、徐开骋《恋恋红尘》，张晚意、孙怡《我知道我爱你》；甚至是热度小爆的吴磊、赵今麦《在暴雪时分》。但我都全部看不到几集就因剧情不吸引人弃剧了，一无所获。

直到前阵子举行的“2024电视剧导演大会”，我看到14部获得年度剧集奖的作品中，有一部还没看过的《情满九道弯》。看完之后，真的情陷这部剧。

剧集以1970年代末的北京九道弯胡同为背景，从小一起在胡同里长大的发小们，从这里到外面的世界，经历了人生情感复杂坎坷的“九道弯”。

韩东君（左）与陈瑶是初恋情人。（互联网）

有家庭伦理也有商场谋略

故事从1979年冬天，韩东君饰演的知识青年杨树茂插队返城开始。知青插队又称上山下乡运动、知青下乡、下放插队、插队落户、插队劳动等，是中国当代史上的一场政治运动，发生于1950年代至1978年，在文化大革命时期达到高潮。期间，中国政府组织上千万的城市知识青年到农村定居和劳动，“接受贫下中农的再教育”，学术界对此运动的评价较为否定。

剧中，韩东君的初恋是陈瑶饰演的史小娜，但两人家境差别较大，交往受到双方父母反对。韩东君为了追到陈瑶，决定报考大学，却遭妒忌者破坏计划。他的小学同桌赵亚静（种丹妮饰）随家人到广州经商成功，因对他有爱慕之心，向他招手，他决定先南下致富再说。

种丹妮采用笼络家长政策，让韩东君的父母强行干预儿子与陈瑶的感情，韩陈渐行渐远。没人想到韩东君在情绪低落之时，发现知识分子家庭出身的叶菲（热依扎饰）才是最知己的人生伴侣。两人准备结婚，才面对最大障碍——手腕高强的杨母（萨日娜饰）。从此，一段感情备受20多年坎坷考验，也因此变得荡气回肠。

本剧是年代剧，有家庭伦理的部分，也涉及商场谋略的领域，且时空延展20年，拍出国家与社会变化，格局宏大。

种丹妮（左）对韩东君一厢情愿。（互联网）

剧情被指洒狗血毁三观

商场谋略方面，剧情反映中国经济政策的方向变化，但最大的特色还是在家庭伦理。男主出身典型老北京家庭，有兄弟姐妹六人，但母亲是全家的主心骨，在外为人正直，在家却独断横行，主宰孩子们的婚姻大事。她为了让韩东君按她的意愿行事，费尽心机，绞尽脑汁，也给他带来了痛苦。

本剧在豆瓣的评分为5，仅仅及格，多数评语指剧情洒狗血毁三观。杨母这个霸道母亲的确很让人讨厌，因为儿子很孝顺，还撑起家里的经济，她却一厢情愿按自己“为孩子好”的想法摆布他，让一段真挚的爱情活生生被耽误20年。

另一方面，有些观众可能受不了韩东君角色的性格，因为他太孝顺，不敢跟母亲对着干，却又坚持自己的爱情，只能用逃避的方式与母亲展开长年拉锯战。我相信现实中是有这样的母子关系，狗血但真实。剧情最后呈现恶者面临鸡飞蛋打的结局，悔不当初，让观众小爽了一把。

各人物写照丰富

剧情好看也在于编剧细腻地代入不同阶级和角色的思想及观点，包括农民、生意人、知识分子，各有忠奸善恶，组成社会众生相。

韩东君演技日渐进步，但有网民认为他的角色过于完美，但我觉得他无法正面忤逆妈妈的不合理行为，已经是值得商榷的性格弱点。他身边三个女人对待爱情的不同观点，家里手足对待父母和人生的不同态度，则各有鲜明特色，人物写照丰富。

其中，让人感觉最有智慧的一个角色，是甘草演员罗京民扮演的许大爷。他只是一个普通农民，却阅遍世事，悟尽人生，常在男主迷失之时，用金句提点一二，帮助他渡过人生难关。这样的一个贵人对男主来说，比父母重要得多，真是讽刺。