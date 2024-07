无路可走:轮盘赌 No Way Out: The Roulette

Disney+ 31日上线

赵震雄、刘宰明、金武烈、廉晶雅、成愉频、许光汉、李光洙和金圣喆主演。讲述恶名昭彰的罪犯金国浩(刘宰明饰)入狱13年后出狱,有人祭出针对他的“公开杀人委托”且悬赏金额200亿韩元。金国浩和奉命保护他的警察白仲植(赵震雄饰),和所有想杀害金国浩的人展开激烈斗争。许光汉饰演接受委托来到韩国的杀手Mr Smile,这是他首次演出韩剧。

植物野趣

U频道 晚上9.00

本集节目走访新加坡鲜为人知的草药园,也探讨不同社群如何种植蔬果,传播农耕知识和精神。看公众如何共同创造和维护绿色空间,体验在社区花园一起耕种和分享食物的乐趣。

吃。东西2

8频道 晚上8.00

中国东北撸串与四川烤串不同,前者使用颗粒孜然,后者以辣椒面为主。美国烧烤以州划界,各自精彩。得州烧烤以牛胸肉为特色,低温熏烤。韩国烤三层肉的发展与工人因肺病死亡有关,据说吃烤肉能治病。

珠峰女王拉克帕·夏尔巴 Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa

Netflix 31日上线

拉克帕·夏尔巴是第一位登上珠穆朗玛峰且平安下山的尼泊尔女子。(Netflix提供)

拉克帕·夏尔巴是第一位登上珠穆朗玛峰且平安下山的尼泊尔女子,她全心全意投入年轻女性的激励与培力工作。现在,她是一位单身妈妈,在美国康乃狄克州一家超市工作。为了寻回人生目标,并让自己的两个女儿获得启发,她决定重返珠峰。

谁来作客—赖予乔

Eazie TV·客家电视 晚上9.00

性格搞怪的赖予乔,浑身散发艺术家气息,从音乐到画画,她尝试用不同的创作媒介分享创意,从会发出声响的大豆荚到自娱自乐的卡祖笛,都是她生活中的灵感来源。现在的赖于乔,专注于音乐创作,要用客家带给她的文化养分,积蓄往前迈进的力量。以客家语和华语播出,附中文字幕。