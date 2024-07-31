娱乐吃瓜：《歌手2024》的加减输赢 那英赢了票选却败给自己？

中国音乐竞技综艺《歌手2024》从开播到收尾，创造惊人声量。以2024年来说，唯一能跟爆款剧一比热度的，大概只有这档综艺了。可是那英夺冠的结果，却引来网民负面评价，甚至还传出内定之说，让胜利的喜悦蒙上一层阴影。

《联合早报》跟进这场争议，从网上的各种讨论，总结并分析节目的各两个加分和减分点，以及节目结果可以如何受到干预。

两加分项：开麦真唱与中外对战

首先，节目中的歌手每期全开麦真唱是加分项。2023年五月天被音乐博主指称在演唱会上假唱，掀起网民对假唱的热烈讨论。网民认为《歌手2024》能在退烧后复兴，全开麦真唱功不可没，因为观众经过讨论后更懂得欣赏、认可真唱的能力，也让节目起到了标杆的作用。

其次，《歌手2024》选手阵容是另一看点。那英、汪苏泷、孙楠、杨丞琳等华人大咖，对战来自美国和加拿大的Chanté Moore（香缇莫）、Faouzia（凡希亚）、Adam Lambert（亚当兰伯特），把网民兴奋的情绪推上高点。大家见证到高手的实力，更打开国际视野。网民说，节目直接上升到了格莱美的高度，是大加分。

《歌手2024》集合多位大咖歌手竞技，孙楠（前排左一）、那英（后排左五）、汪苏泷（前排右二）贡献最多话题。（取自节目官方微博）

然而，节目一路引爆话题的背后，也暴露出不少问题，直接影响口碑。两大扣分点分析如下。

两减分项：赛制太随意和剧本般操作

首先赛制太随意，难以服众。节目先安排首发歌手比赛，接着再请来歌手在张榜、揭榜、袭榜、冲榜等各种名堂下踢馆，结果晋级总决赛的都是首发歌手（和补位歌手），其他踢馆歌手“恰巧”全都只是陪跑。比如黄宣从第二期节目撑到了常规赛最后一期，结果在突围赛被海来阿木淘汰出局，可是海来阿木之前首发已被淘汰，突围赛却逆袭成功，直通总决赛。不少人吐槽赛制设置不合理。

网民也质疑，比赛中途，规则随时会改变，即使都是冲榜者，规则和限定条件也都不一样，感觉节目组“想怎样就怎样”，一切仿佛只为导向“既定结果”。

那英的照片被网民做成各种哏图。（互联网）

其次是网民看到尾声，感觉节目背后如有剧本操作。当那英看似招架不了敌军，战情告急的时候，网络掀起了一场“请战运动”，包括韩红、A-Lin在内的强将纷纷请战，大力撩起了观众的高昂情绪。不料节目结束，这些歌手都不见人影，显然只是蹭热。

前面面对实力强劲的海外大军来袭，中国门面仿佛只能靠那英独守，观众热烈为她打气，还制作出各种有趣的表情包，让她意外成为“喜剧担当”，也将节目热度持续推高。然而网民总结她在整季节目的表现，指她跑调、忘词，如家常便饭，连续多期发挥失常，甚至一度差点被淘汰。对比一直稳定排名在前三的Faouzia，和其他歌手如孙楠、谭维维，那英夺冠的资格很难不受质疑。当她在常规赛最后一期翻盘拿下第一时，就有人认定节目组是在为总决赛的歌王逆袭剧本埋下伏笔，这种逆袭靠的是硬后台而不是靠硬实力，最后整个网络口碑翻盘。

网民把参加《歌手2024》的歌手按实力分成不同等级，外国歌手Faouzia（上图左起）和Chante Moore被看高一线。（互联网）

在一片恶评声中，其实也有为那英说话的。她一路的排名起伏被指像过山车，但有人说李玟（Coco）之前封歌王前，也不是每期都在五甲内。曾辣评知名歌手歌艺的“毒舌”乐评人丁太升，就对那英的决赛表演予以肯定。

现场观众有受操控可能性

或许，问题落在那英本人身上。喜欢她自然觉得实至名归；不喜欢她就说受之有愧。她去年被牵扯进浙江卫视《中国好声音》综艺节目组欺负李玟的风暴中，风评大跌，为避风头神隐了九个月。曾在2022年参加湖南卫视竞技真人秀《乘风破浪的姐姐2》，并获得冠军的她，这次又在同一台的《歌手2024》夺魁，让一些人相信她得冠内里一定大有文章。

节目每期通过现场听审投票来产生成绩，有网民质疑现场的票选情况，但节目现场安排了公证人员，数据被更改的机会应该不大。然而有熟悉综艺节目幕后操作的网民指出，如果节目要操作，它能够操作的是现场观众的构成。比方说，节目组倾向于让哪一个歌手取胜，可以安排该名歌手较多的歌迷到现场，以确保投票时占上风。这样的方式可以做到操控现场投票，这在娱乐圈是公开的秘密。当然，有了这样的“漏洞”，就很难叫网民不作联想了。

那英赢得歌王衔头，却被质疑不是靠实力。（取自节目官方微博）

不过，也有人觉得，那英当上歌王，孙楠洗白之前退赛输不得的污名，两外国歌手打开了中国市场，其他歌手身价飞涨，其实大家都是赢家；对一档娱乐节目，何必那么认真？

但记者想问的是，对那英个人而言，参加节目前她是唱功很受认可的殿堂级歌手，参加节目后却多了“八季节目唱功最弱歌手”的诨号，那到底她是赚了还是亏了？

对节目而言，作为一档音综，观众对赛制和歌手花边的讨论，全面压倒音乐和舞台演出方面的话题，是不是有点讽刺？本来邀请国外选手来参加，是要促进文化交流，可是如果他们带回自己国家的，是关于冠军内定、赛制不公等等相关的虚虚实实的传言，那么，节目到底是赢了还是输了？

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