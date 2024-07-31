遭爆婚内性骚帮佣 夏克立回应了

（台北讯）黄嘉千与加拿大籍的夏克立2022年7月宣布离婚，离婚官司打了两年未结束。夏克立7月31日遭《镜周刊》爆料，婚内言语性骚扰九年前的帮佣。

据报道，女方曝光当时的对话记录，指夏克立明知道帮佣是有夫之妇，之前在香港通过短信问她，愿不愿意“滑进饭店抱睡”、“在床上激情地撕裂他”，还称自己的背不好，下手要轻一点等性暗示私信。

对于爆料，夏克立的律师附上报案单说：“这是不实的报道，而且在夏先生发现电脑被入侵后，就已在7月6日向警局提告了。”

夏克立则在回应“TVBS新闻网”时哀叹：“我从不虐待任何人，但我却是不停被虐待的受害者！”

他强调，报道称他2018年去香港发生外遇的指控是疯狂的，自从女儿2009年出生后，就没有去过香港（除了机场），“所以这个新闻只是为了进一步诽谤我。”

夏克立说：“有人假装免费为我的团队提供帮助，但实际上他一直在为‘别人’工作，他黑了我的电脑，然后冒充我联系了我的许多女性朋友，然后威胁我。”

他也声称：“我的经纪人有我的社群媒体密码，我的经纪人是我妻子（黄嘉千）的经纪人，事实上，我妻子的经纪人开设了我的脸书账号。”

夏克立说，接到女性朋友通知有人冒充他勾搭她们，甚至求婚，但“她们很了解我，知道那不是我。”他称，爆料中的帮佣是当年非法雇用的菲律宾保姆，两人的往来仅限于在脸书上祝她生日快乐，“除了骇客发给她的讯息之外，没有任何真正的联系。”