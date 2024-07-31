号召59艺人高歌“5959歌台秀” 陈建彬 ：只能给车马费

配合歌台宝典“0908”正式面世，名嘴陈建彬办大型歌台秀，力邀59名歌手上台高歌，星光灿烂，记者问歌手酬劳，他笑说：“只能给车马费！”

《新明日报》前阵子才报道，为配合新加坡艺人公会成立59周年，艺人公会会长陈建彬宣布在今年出版一本关于新加坡歌台的文化书籍，书名为《新加坡歌台》。

为了造势，同天除了正式发布新书，也将在韮菜芭城隍庙举办大型歌台“5959歌台秀”！

为何命名“5959歌台秀”？建彬星期二（7月30日）傍晚接受《新明日报》访问时笑说：“新加坡今年过59岁生日，艺人公会也于1959年成立，所以就是‘5959歌台秀’。”除了推介《新加坡歌台》新书，也作为献给新加坡59岁快乐诞辰的一份赤诚礼物。

本地罕有大型歌台秀

在韮菜芭城隍庙办大型歌台秀，是因为建彬认为歌台与庙宇有着息息相关的因缘。

“5959歌台秀”将于9月8日晚上7时到10时举行，是本地罕有的大型歌台秀，节目策划人除了建彬，还有艺人公会的副会长皓皓。

记者好奇邀来59名歌手添光，歌酬多少，建彬直言“只能给出车马费”，但相信支持这么有意义的活动，歌手不会计较歌酬演出，只是，一晚汇集59名歌手，档期安排确实难度加倍。

选“0908”推新书加办歌台秀，也有考量。建彬说，歌台秀必须过了农历七月，因为农历七月整个月，歌手都为歌台赶场奔忙，“时间不够用”。

说到《新加坡歌台》一书，发行人是建彬，大唐文化的廖顺建负责统筹，出版人是高艺出版社的社长洪素梅。前资深媒体人陈玉娇是《新加坡歌台》的作者。

新书表扬逾百名歌台业者

逾百名歌台业者名列《新加坡歌台》专书！

建彬指出，《新加坡歌台》收集了新马歌台文化，从歌台的成立、发展到起飞，所谓歌台的“前世今生”。逾100名台前幕后的歌台从业者都列入记载，除了表扬他们的努力，肯定他们的贡献与付出，也希望借此书，让读者对于草根文化有更深一层的认识。

其中，陈子谦掌镜的《881》电影就以歌台为故事背景，对于振兴一度低迷的歌台有着抹上闪闪金辉的魅力，这段因电影催起的歌台软势力，也列入《新加坡歌台》书内。

记者转问另一策划人皓皓，皓皓笑说一切以大哥（建彬）马首是瞻，身为副会长，他务必鼎力辅助。当晚，这名百变王子皓皓与宝贝姐妹将是歌台秀主持，带来多首串烧歌曲。有关59名歌手将陆续联系，皓皓笑说：“按照节目编排来看，歌手名单可能已近70人！”

问起农历七月歌台，皓皓表示今年有20多台，较之以往少了四五台，“有些歌台只是遵循拜拜仪式与喊标，不设歌台，这也跟预算有关啦！”

因此，能接到20多台，接地气的皓皓已经很感恩。