找范迪阿末女儿伊曼助阵 麦克疯翻唱国庆庆典主题曲

找来本地足球名宿范迪阿末的女儿伊曼范迪助阵，本地知名人声合唱团麦克疯（MICappella）翻唱今年国庆庆典主题曲《携手向前》（Not Alone）。

每年国庆，为欢庆国家生日，麦克疯都会自行录制演唱爱国歌曲，并拍摄MV挂上网，这些年来都获得好评。今年也不例外，他们翻唱了国庆庆典主题曲《携手向前》，日前放上YouTube后，短短数天已经有超过4万人观赏，且也获得不少网友赞誉。

本地足球名宿范迪阿末的女儿伊曼范迪参与了“携手向前”的演唱。（MV截图）

集合多位艺人 跨语言合作

和往年不同的是，今年翻唱的庆典主题曲《携手向前》，不但填上中文、马来文和淡米尔文，同时也找来多位艺人助阵，当中包括本地足球名宿范迪阿末的女儿伊曼范迪、在电影《新兵正传》中饰演严厉上士长的Justin Misson（贾斯丁米森）等。MV拍摄的地点更是近月来网红打卡点“楼上”（Lou Shang）和“妈妈店”（Mama Diam），凸显了我国多元种族多元文化的特色。

麦克疯成员黄烈传星期二（7月30日）接受《新明日报》电访时提及今年录制《携手向前》的概念，说：“每年国庆都有不少歌手或组合翻唱国庆主题曲，但都以英语为主，今年我们就想到何不加入中文、马来文和淡米尔文的歌词，这样能充分代表我国四大种族。”

有了这样的概念，黄烈传说团队于是分头找人填词，“在朋友的穿针引线下，我们找到本地著名的音乐人Rhaun和Sarkkunan V分别填上马来文和淡米尔文的歌词，中文部分则由我来负责。”

既然想到演绎四种语文的国庆歌曲，团队自然也想找四大种族来诠释，黄烈传说：“马来文部分，我们就想到了范迪阿末的女儿伊曼范迪，她本身是模特儿也是歌手。”

“我们不认识伊曼，只能透过她的经理人找她，花了一些时间。”

提及首次和伊曼合作，黄烈传说她非常友善也很努力，配合度也很高，“整个过程非常顺利，希望我们有机会能再度和她合作。”

问黄烈传整首歌曲包括MV花了多少时间完成？

“前后大概三个星期。”

黄烈传接着说：“这是个难得的机会，本地歌手很少有跨语言合作，这次可说是凸显了我国多元种族多元文化的特色。”

想要观赏麦克疯与众星合唱《携手向前》，可浏览https://www.youtube.com/watch?v=KuphIf8gPrk。