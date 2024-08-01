本周点赞：成龙的放不下离不开

传说

A Legend（PG13）

娱乐性★★／艺术性★

古力娜扎饰演文武双全的梦云公主。（mm2提供）

故事：考古专家房教授（成龙饰）察觉一名学生在冰川考察时，发现的文物上的纹理和自己梦中出现的女子梦云（古力娜扎饰）所戴的玉佩极其相似，仿佛通过玉佩将梦境和现实联通。带着所有的疑问，房教授和助手王靖（张艺兴饰）率领考察队深入冰川神庙，探寻梦中真相，共同开启一场奇幻冒险之旅。

影评：本周点赞，我只能用广东话喊一句：“叫我点赞啊？大佬！（意指叫我如何点赞？）”演员列表应该这么写：AI、成龙、张艺兴、古力娜扎、李治廷、李晨……

剧情零碎，故事老套，演技……同事叫我婉转一点手下留情，好吧，我想说电影中最吸睛的，是马。历史背景交代马虎松散，逻辑跳跃前后不接，很想告诉导演唐季礼，在中国古装历史剧都已经巨细靡遗引经据典，十分考究的这个年代，一部历史穿越题材的电影大制作竟然还那么随便，是不是有点对不起买票进场的电影观众。

千军万马的战争场面，倒还拍得过关。

AI版成龙让人出戏

电脑特效整体上不算差，但用AI人工智能硬将70岁的成龙“逆龄”回春到27岁的小伙子，好跟古力娜扎凑成一对小情侣，怎么看都难堪和“肉酸”（广东话指不舒服），镜头一拍到，立马出戏。镜头敢敢大特写AI版小伙子成龙，但年轻版却只能维持一号表情，面容僵硬失真，眼神无法聚焦，更遑论情感演绎，最终落得个“哭笑不得”。当然，你可以怪AI技术未臻完善，反正只要你不尴尬，尴尬的就是观众。

唐季礼20年没进步

影片延续近20年前作《神话》的故事风格 ，但《神话》里的秦朝将军和金喜善饰演的朝鲜公主，起码成功演绎了一场跨时空的浪漫爱情。《传说》里的人物关系却七零八落牛头不对马嘴，考古教授突然在后半部成了功夫大侠拳打脚踢，房教授几时练就一身好武功，没交没代，头上除了问号还是更多问号。

电影零零星星撒了一些成龙电影中惯见的无厘头笑料，但对整部戏的观影体验无力回天。在成龙巨星影子下合作多年，唐季礼20年来没有进步，反而越来越混。

成龙电影的卖点和魅力一向是他拳拳到肉的真功夫和动作喜感，但对动作影星来说，年龄是终有一天要面对的处境和关卡。年轻动作演员真空，青黄不接窘境堪忧，几时让更多年轻脸孔冒出？何时甘于退下来放手？考的是时机，也是智慧和胸襟。

与其眷恋不如优雅退场

成龙这个“华语动作片一哥”的金字招牌，究竟还能拿出来卖多久？或许是大哥他自己、制作团队和投资方都要好好思考的问题。

成龙的辉煌时代已过万重山，再厉害的武打明星也有盛时末世。从小就看成龙的戏长大，也访问过他几次，他面对媒体爽直开朗无保留的大喇喇性格，是很有魅力也很可取。他一辈子为香港动作片和华语功夫电影做出的贡献，将华人动作电影推向国际舞台的努力与成果，更是有目共睹。从来没有否定这点，但人归人，戏归戏。

英雄迟暮对影迷来说让人心痛，但老不可怕，不认老，死死挣扎会更难看。我希望成龙不是因为个人崇拜的贪念和不舍而拍这部电影。与其毫无节制地一直消费以往成功的IP，眷恋光环，离不开放不下，还不如优雅退场谢幕，起码还能为粉丝留住最完美的经典，让“成龙”这两个字活成不灭的“神话”，真正的“传说”。（华语对白，附中英文字幕）