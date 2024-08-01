新片出炉：飞月爱情 重见光明

飞月情海

Fly Me To The Moon（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：凯莉琼斯（Scarlett Johansson丝佳丽约翰逊饰）是行销界鬼才，什么都能卖，总是能想出新颖的方式创造话题与业绩。白宫找她负责行销太空总署NASA的阿波罗11登月任务，她必须与帅气但过于憨耿的火箭发射总监柯尔（Channing Tatum查宁塔图姆饰）携手合作。行销脑对上工程脑，是对上眼还是两相厌？登月任务不能失败，凯莉决定设计一场假登月计划，赌上她的爱情与事业……

短评：登月题材电影不乏，但大多以科幻或动作片为主，难得去到外太空，银幕视觉上难免要酷炫，玩玩电脑特效。故事背景发生在1960年代末美苏太空争霸战最火热的时期，不过导演Greg Berlanti（格里格伯兰蒂）却决定把登月包装成浪漫爱情，用一对男女的生存、理想和恋爱视角，诠释这段“个人一小步，人类一大步”的宇航历史时刻。

男女主角是电影最大卖点，丝佳丽发挥自然演技，看她如何用行销手法向公众“卖”NASA，这个梗就很有新鲜感，也带出宣传对人们观念的操弄，今时今日仍合时宜。男女主角性格反差制造不少暧昧笑料，让人会心一笑。这是一部妥妥的商业电影，故事紧凑，对白幽默，如果不要132分钟那么长，会更加分。

电影拍得浪漫唯美，尤其辽阔的佛罗里达州肯尼迪航天中心发射台场景，男女主角抬头望向整片星空和看似触手可及的月球，可以感受到当时这些宇航员的澎湃心情。看到阿姆斯特朗踏在月球表面的一刻，隔着银幕和时空，竟然有一丝感动。英语对白，附中文字幕。（文｜钟雁龄）

光明

Sight（PG）

娱乐性★★☆／艺术性★

少年版的王明旭由王班（左）诠释。（邵氏机构提供）

故事：王明旭（王班饰）立志跟随父母脚步成为医生，但他的高中生涯被中国文化大革命的浪潮席卷，戛然而止。不过他靠天资和努力考上美国名校，成年后（陈泰瑞饰）成为出色的眼科医生，并开创新的眼科手术技术。印度女孩被狠毒的继母弄瞎眼睛，王明旭接下手术后，年少时的阴影却在这时找上他。

短评：改编自著名华裔眼科专家王明旭博士的自传《从黑暗到光明》。故事涵盖王明旭的年少事迹，描绘他与家人在文革期间的甜酸苦辣；他“跳级”升学，从中国到美国自力更生，成为顶尖眼科医生后，回看和面对过去的遗憾。情节在过去和现今之间交错，好在叙事分明。用印度女孩被烫瞎眼睛的画面开场，成功吸睛，令人好奇她的故事，但她只是小绿叶，篇幅点到为止。

加拿大华裔演员陈泰瑞饰演成年版的王明旭。（邵氏机构提供）

少年版王明旭由串流平台影集《美生中国人》的王班诠释。演成人版的型男陈泰瑞是生面孔，长相正派，符合角色。导演与编剧由西方人组成，文化大革命从西方视角出发，呈现结果可想而知。让我出戏的是部分演员洋腔洋调的华语，像喝着心灵鸡汤，但味道不够浓，也分不清是喝西洋汤还是中式汤。中英对白，附中文字幕。（文｜蔡欣盈）

弟弟

Didi（NC16）

期待指数★★★



陈冲（左）和王鹿山饰演母子。（The Projector提供）

故事：13岁的美国台裔男孩Chris（王鹿山饰）除了傻傻地追求初恋，也对拍片和滑板产生热情，并透过社交网站建立人际关系。在家中，姐姐（陈虹妤饰）和母亲（陈冲饰）常常惹恼他，奶奶（张丽华饰）则挂心他的饮食。这三个女人让正值青春期的Chris很抓狂。美国台裔导演王湘圣的作品，大部分情节是导演的个人经验，片中的奶奶张丽华是导演的亲奶奶。（文｜蔡欣盈）

剧场版蓝色监狱-Episode凪-

Blue Lock The Movie -Episode Nagi-（PG）

期待指数★★☆

《剧场版蓝色监狱-Episode凪-》是以足球为题材的日本动画电影。（互联网）

故事：日本高中生凪诚士郎个性慵懒，他惊人的足球天赋被同学御影玲王发现后，被半强迫进入球队，后来他和玲王被日本足协相中，进入“蓝色监狱”进行特训。与众多一流同侪竞争并遭遇挫败，种种经历推进凪诚士郎的成长。日语对白，附中英文字幕。（文｜蔡欣盈）