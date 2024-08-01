16岁EC一平专心备考 赛车暂搁一旁

新加坡16岁少年歌手EC一平的学校假期非常忙碌。刚结束IGCSE（即国际版O水准会考）的他在假期创作歌曲，练习舞蹈，还准备在本地慈善机构Viva儿童癌症基金会举办的慈善音乐会上表演新歌。

EC一平接受《联合早报》电访时说，这并不是他第一次为慈善表演，这次会答应是因为希望用歌声陪伴与病魔斗争的孩子们。“我曾在医院认识一名和我同龄的朋友，他当时正在与癌症做顽强的斗争，但最终还是离开了我们。这个经历深深触动了我，让我真切地感受到生命的脆弱与无常。”

EC一平透露，他为演出准备了三首歌曲，其中包括刚刚发行的新歌《蜕变》。歌曲是他最近为德国知名音频品牌拜雅填词的作品。歌词有华语及英语，说得一口标准英语的他唱英语歌词自然没问题，但华语部分则会和母亲一起讨论。

受访时EC一平的妈妈在他身旁，聊及她帮忙翻译华语歌词时，她说：“歌词不像一般的句子，是须要配合旋律的，比方说他要七个字，但我翻译成九个字，我们就会有一些争执。”最后谁赢了？妈妈笑答：“当然是歌手赢了！”来临8月初，一平将赴上海拍摄新歌的MV，他为此特别练习了舞蹈。

陈洁仪希望EC一平别因出道早而辍学

EC一平年纪轻轻，演艺经验却不浅。他过去曾拍摄电影、演出舞台剧，也有不少歌唱作品，在社媒IG上有百万粉丝。演艺工作和学业两头烧，EC一平笑说：“虽然妈妈不支持，但其实我晚上还有时间玩一会儿线上游戏，我想我有把一切兼顾好，最近的学业成绩也有进步。”

妈妈补充，为了不影响儿子的学业，演艺相关的工作大多是安排在学校假期。她还分享了坚持让儿子顾好学业的契机，“之前参与音乐剧《紫禁城：画说慈禧》时遇到陈洁仪，她跟我说‘希望你能帮助一平，不要因为他早出道就放弃学业，一定要完成学业。’我很感激她，也永远记得这件事。”

因忙于准备考试，热爱赛车的EC一平自4月开始就没去赛道了。妈妈说，他们听说克兰芝的KF1卡丁车赛道有可能关闭，所以接下来想赛车的话，就要到马来西亚或欧洲，“可是接下来两年是大学预科课程，应该不太有时间去欧洲赛车，毕竟出勤率也很重要。”

聊到大学，EC一平坦言目前还没确定想读的科系，他对音乐和商学都有兴趣，也不排除未来到国外深造。现阶段除了课业，他还学习武术、音乐、篮球、长跑、拳击、散打等多项才艺。

Viva儿童癌症基金会将于8月4日傍晚在植物园举行露天音乐会。图为包括EC一平（前排右二）、李佩玲（后排右二）的演出嘉宾阵容。（取自EC一平IG）

Viva儿童癌症基金会星期天（8月4日）傍晚将在植物园邵氏基金交响乐台举行一个多小时的免费露天音乐会，音乐会主题为“明天的梦想”，希望能筹得善款，帮助患癌孩童。其他演出嘉宾有李佩玲、lullaboy、Miss Lou、The Lighters莱特、Renee Suphamongkhon及Kawasxmi。

演出详情可上网www.viva.sg/events-activities查阅。