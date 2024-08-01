娱乐吃瓜：体育综艺蹭奥运 从体验“世界和平”到“世界末日”

巴黎奥运正如火如荼地展开，近日的热门话题都离不开比赛和选手。如果紧追奥运赛事还不够，不妨看看《联合早报》为你搜罗多个在一年之内推出过，跟体育相关的综艺节目，有的是配合本届奥运推出的特备节目，有些内容的拼搏指数可能比奥运比赛更惊心动魄，观看的时候要注意心脏的负荷喔！

记者下面介绍的八档节目，可分成四种。

第一种是适合儿童观看的“入门级”；第二种是适合阖家观赏的“家庭级”，适合15岁以下少儿和65岁以下乐龄，或运动不强、心脏衰弱的观众观赏；第三种是“粉丝级”，主要是窥探偶像的幕后体能训练。这三种看了会觉得“世界真好，和平最妙”。

第四种“考验级”适合热爱高强度运动、竞赛性与争斗性项目，以及拥有强心脏的观众观赏，否则看完可能会以为“世界末日”到了。

《星牌运动员》（入门级）

田铭耀（红衣）在戚玉武（左起）和李腾主持的《星牌运动员》里做引体向上。（取自新传媒脸书）

由戚玉武和李腾主持的新加坡体育综艺《星牌运动员》，难得请来国家选手参加，通过趣味的比赛教导艺人嘉宾和观众认识不同的奥运项目。参与的运动员包含奥运代表，如泳手柯婷文和柯静文等。节目主打轻松普及化运动，就算有比赛也是追求趣味效果。比如有一集请来乒乓国手周哲宇跟田铭耀对打，可是国手拿的是超迷你型的球拍，有点搞笑。可惜新加坡国手平时不常上节目，并非家喻户晓，有些人的华语也不好，表达能力有限多少影响综艺效果。

《冠军请指教》（家庭级）

李晨（后排中）在《冠军请指教》的一群主持人中，年龄和名气都最大。（互联网）

浙江卫视安排李晨、纪凌尘、姚琛等艺人到中国各地，向不同运动的冠军拜师，挑战极限，秉承更快、更高、更强、更团结的奥运精神来领略运动的乐趣和魅力。艺人多属于名气不高的青春派，但都挺活泼的。拜师过程中，国家运动员师父“不留情面”地培训，让艺人不断“撞墙”、崩溃，有些趣味。

《像冠军一样》（家庭级）

武艺（左起）、李汶翰、木子洋（右起）、张亮在《像冠军一样》里接受各种运动培训。（互联网）

这档搜狐视频节目针对奥运选手的各项能力，及平时训练和比赛的内容，进行全方位拆解。以趣味游戏、测试的形式，让张亮和李汶翰等艺人跟着奥运冠军进行一天特训，让大家看到“普通人距离奥运门槛有多远”。艺人嘉宾在第一集首先接受各种身体测试，让人大开眼界。结果看起来人高马大的艺人咬紧牙关做各种测试都未必及格，还算搞笑。

《封神训练营》（粉丝级）

《封神训练营》从《封神第一部：朝歌风云》演员们，从选拔到集中培训并确定角色的全过程。（互联网）

去年电影《封神第一部：朝歌风云》票房大卖，芒果TV顺势推出演员成长纪实观察真人秀《封神训练营》。严格来说，这不是体能综艺，不过观众可以从节目中回顾于适、陈牧驰、娜然、黄曦彦和李昀锐等演员，从选拔到集中培训并确定角色的全过程。观众会看到演员身心的成长，包括肌肉的养成，以及各种训练如武术和马术等各方面的跃进。粉丝有不少“眼睛吃冰淇淋”的机会，不妨努力做眼球运动！

《体能之巅：百人大挑战2》（考验级）

《体能之巅：百人大挑战2》里的选手吊在半空挑战耐力，场面震撼。（互联网）

韩国体能竞赛综艺，去年首季推出即掀起雷霆万钧之势，引爆话题，甚至在中国引起模仿风潮。综合网民意见，本季优化了环节的设置，降低分组选人时的偶然性和不公平性，比赛的竞技性提高了，也挑战参赛者脑力和博弈技。此外项目细节更复杂更灵活，并考验了选手的观察和临场反应能力。新一季对体格的考验也更全面，不只比力量，也比爆发力、耐力和攻击性。不过，多数选手不如上季胸怀大度，心思特多，人格魅力似乎下降了。不过韩国体能高手冲撞起来，依然让人颤抖。

《势不可挡》（考验级）

爱奇艺的《势不可挡》堪称《体能之巅》的仿照版，毫无遮掩。前面的淘汰赛让人直接感受到运动的“燃”扑面而来，就在重复的强烈对抗产生视觉疲劳后，分组对抗赛开始了。在一群大力士之间，出现一名通过日常工作练就超强体能的建筑工人，打破传统的力量运动员的席位垄断，让人精神为之一振。接下来的对抗，有体力的较量，也有脑力的叫板，让人看得惊心动魄。

《我可以47》（考验级）

《我可以47》舞台视觉效果不错。（互联网）

腾讯视频这档真人秀，全新设计多项复合型挑战，对参赛者进行全方位考验。在不同领域保持世界第一荣衔，或是有超强水平的选手，通过组建团队协作分工，不断克服极限绝境，争取成为强者之队。在各节目之中，这档的团队感最强，团队组建选人过程也最有根有据，不像其他节目那么随机、偶然、靠运气。因为几乎每个挑战项目都是大工程，只有默契无间的齐心团队才能突围而出。很多项目时间长到记者想形容现场——天地混沌、日月无光，选手似乎快要力竭人亡。

《哎呀好身材奔赴季》（考验级）

《哎呀好身材奔赴季》前期举行淘汰赛，选手们争分夺秒地展开耐力比拼。（互联网）

芒果TV《哎呀好身材5奔赴季》的前身《哎呀好身材》主要是分享健身话题，但到了第五季突然大跃进，变身为竞争激烈的体能竞赛真人秀。体能强者各自寻找搭档，通过淘汰赛再组建队伍。单是从双人对抗赛开始，观众便能感受到满满的热血和拼搏精神，短兵相接的惊险、强军压阵的磅礴，都让人看得胆战心惊，甚至不忍卒睹。

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