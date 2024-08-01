九年前爬山惹火关之琳 刘嘉玲与陈泰铭叙旧

（台北讯）58岁的香港影后刘嘉玲长达八年未在台湾公开露面，日前受邀到台湾出席奢华品牌香奈儿活动。“壹苹新闻网”7月30日直击刘嘉玲、关之琳的富商旧爱陈泰铭与现任女友，以及台湾女星张钧甯与张母，相约在高级日本料理餐馆共进晚餐。

当晚，张钧甯与妈妈带着伴手礼到场，刘嘉玲顶着利落短发、一身黑色造型现身；半小时后，陈泰铭与30多岁的女友在餐厅旁巷内下车，一个保镖从副驾下车，为两人“护驾”开路。晚间近10时，陈泰铭的车突然出现，开始在餐厅附近穿梭，约半小时后，陈泰铭的司机用两辆车做掩护，一台停在店门口，刻意用车身挡住门口，陈泰铭与女友快步走出餐厅，钻进一旁巷内的另一辆车一同上车离开。11时许，刘嘉玲快步坐上陈泰铭家的另一辆车，返回庆城街的文华苑豪宅。

67岁的国巨集团董事长陈泰铭情史颇为丰富。2009年，他与前妻李慧真离婚，接着与关之琳传出交往；2015年关之琳在记者会上自曝和陈泰铭不是分手而是离婚，轰动演艺圈。陈泰铭事后表态“前妻只有一人，就是小孩的妈妈”，等同打脸关之琳的说法。有指，陈泰铭与关之琳当年仅办过婚礼派对，未登记结婚。

2022年，陈泰铭被疑有新女伴，“壹苹新闻网”7月30日目击该女伴看似30多岁，目测身高约169公分。报道中指，陈泰铭的女伴是他在英国认识的中国大陆人，为他生了一个女儿，女儿今年3岁左右。

刘嘉玲和关之琳原本是认识20多年的闺蜜，但刘嘉玲2015年被拍到与陈泰铭一起爬山，事后关之琳被媒体问及此事，自曝与陈泰铭离婚，还爆出一句“他们没有想过其他人的感受”，被解读为不满刘嘉玲和陈泰铭。双姝从此形同陌路，直至2020年，两人出席活动，刘嘉玲在IG晒出与关之琳的合照，堪称“世纪破冰”。

梁朝伟定居日本享清静 刘嘉玲广交富商

刘嘉玲与梁朝伟爱情长跑20年，2008年在不丹举行世纪婚礼。梁朝伟是演艺圈出了名的“社恐”，多年来定居日本。刘嘉玲则是超级社牛，性格活泼很会做生意，结交不少商界名人好友。

在外界看来，梁朝伟（左）和刘嘉玲是个性迥异的夫妻。（互联网）

其中，刘嘉玲和陈泰铭私交甚笃。陈泰铭是国巨董事长，也是关之琳的前男友。陈泰铭和关之琳在一起时，长住香港，平时也喜欢登山，与刘嘉玲是山友。刘嘉玲此次到台湾，正是陈泰铭招待她下榻位于文华东方酒店旁的豪宅文华苑。