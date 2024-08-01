新加坡版《看见你的声音》开放报名 方威捷曾参加中国版

新传媒宣布推出音乐节目“I Can See Your Voice”（《看见你的声音》）新加坡版，节目2025年1月在5频道开播，即日起至8月31日，开放给满18岁的实力唱将和大音痴上网报名。

《看见你的声音》由韩国CJ ENM娱乐公司制作，2015年在韩国Mnet电视台播出；韩星金钟国、俞世润及利特主持的第10季节目2023年落幕。这个节目的最大特色是为“音痴”提供表演舞台。节目形式为：每集节目的参赛者分为拥有好歌喉的“实力者”以及五音不全的“音痴”。音痴会假扮成实力者混入其中，主持人、嘉宾和观众得透过蛛丝马迹评断谁真谁假。

《看》至今被30多个地区购买版权录制。2016年，方威捷（当时名方伟杰）以“音痴”身份，受邀到中国参加江苏卫视的《看》，在节目中表演罗志祥的歌曲《爱的主场秀》。

方威捷曾录制江苏卫视的《看见你的声音》。（档案照）

方威捷当时受访说，参加节目是难能可贵的经验，也坦言上台前感到紧张，“大家印象中我是很有自信的人，但这次录影真的会紧张，除了是整个氛围的关系，也因为现场有好几百名观众。但我很开心能见识不一样的事物。”

他后来发单曲时，被质疑“音痴怎么唱歌”。他称“其实不敢自称歌手”，并解释2013年拍摄篮球题材电影《再见巨人》时撞伤喉咙，音域已经无法去得太高或太低，只好从歌唱转为说唱。

《看见你的声音》新加坡版报名网站：mediacorp.sg/i-can-see-your-voice。