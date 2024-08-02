娱乐吃瓜：重生梗能这么玩！白鹿洗心革面 白敬亭终结时间循环

“人生如果能重来”的重生戏码是穿越题材的其中一个类型，热度经久不衰。例如最近刚收官的中国古装剧《度华年》，由新生代赵今麦和张凌赫主演，故事讲述相恨相杀的两人带着前世记忆重生之后决心改变命运，不过他们在重新相识相处之后，由一对怨偶变成甜蜜伴侣，这一世弥补了上一世的遗憾。

在穿越题材的故事里，时间可以倒转或跃进，主人公可穿越回到过去或到未来，人生可以是别人的也可以是自己的，一般上主人公都会携带前世记忆穿越。

杨幂、刘诗诗分别在《宫锁心玉》《步步惊心》穿越到清朝；张佳宁在校园悬疑剧《一闪一闪亮星星》意外删除旧手机的短信回到高中时期；另外如《天才基本法》《超时空大玩家》等玩的是穿越平行时空的梗。当然不得不提的是《庆余年》一二季，张若昀饰演的范闲带着现代记忆穿越到虚构的庆国，故事围绕着范闲的神秘身世徐徐展开。

赵今麦（左）和张凌赫在《度华年》带着前世记忆重生之后决心改变命运。（互联网）

至于重生，指的是主人公带着记忆回到若干年前，也就是说原有的人生再过一遍，上一世的人生经历与记忆自然会成为他最强大的“金手指”。“金手指”一词源自于游戏界，指的是一种修改器或秘技，用于作弊或增强游戏体验。通常，这些金手指能够提供无限生命、无敌模式、无限资源等优势，让玩家轻松通过游戏。

前世的愤愤不平、怨恨、遗憾或愧疚经由重生前后的人生对比产生戏剧张力，为剧增添满满看点。来看看重生梗在戏剧里能怎么玩！

重生后走出死亡终局：《开端》解时间循环之谜

重生主题的创作里，观众最熟悉的应该是时间循环。这些作品当中，主人公以每一次死亡为节点，进入一次又一次的循环中，他们往往需要在紧迫的时间内阻止死亡（再）发生，才能走出时间的循环和死亡的终局。这种设定将剧集的悬疑感拉满，并且会用一个不断逼近的时间锁以制造危机，让主人公的目标更明确。

白敬亭（右）和赵今麦在悬疑剧《开端》遭遇公共巴士爆炸的交通事故后“死而复生”。（互联网）

白敬亭和赵今麦在悬疑剧《开端》遭遇公共巴士爆炸的交通事故后“死而复生”，再睁眼时重回到未爆炸的巴士上。两人陷入时间不断循环之旅，必须在密闭空间自救、努力阻止爆炸，寻找出制造这一切的幕后凶手才能结束巴士的时间循环。

《开端》2022年播出时，凭藉逻辑缜密的推理剧情一度掀起追剧风潮。虽然其大结局仍有许多谜题未交代，被骂烂尾，但至今在豆瓣仍有7.9分。日前《开端》确定将拍电影版，名字暂定为《开端之送不到的快递》，网民兴奋敲碗原班人马回归。

重生后复仇：《覆流年》打怪升级爽感十足

在复仇类型的重生故事，主人公第一世活得很憋屈，遭人所害，重生后只想复仇，带着上帝的视角再活一次，打怪升级的爽感十足。简单说，第一世有多恨，第二世就有多解恨！

邢菲在《覆流年》第一世绝望之下葬身火窟，醒来发现人生重新开始，她不惜一切代价展开复仇计划。（互联网）

主人公重生之后，一般会回到被陷害的起点，复仇主导行事动机，包括拆穿小人阴谋、以暴制暴以牙还牙。

由邢菲、翟子路和经超主演的2022年古装剧《覆流年》便是一部女主角前世错爱重生复仇的故事。船运千金邢菲嫁入帝王之家并辅佐夫君经超登上王位，当了皇后才发现夫君将爱情当成夺权手段。她绝望之下葬身火窟，醒来发现人生重新开始，誓不惜一切代价展开复仇计划。

不久前收官的夯剧《墨雨云间》改编自小说《嫡嫁千金》，原著的设定为重生复仇，还集结了穿越元素，讲述前世遭陷害的薛芳菲重生后化身中书令之女姜梨对抗不公的故事。剧版改成由吴谨言饰演的薛芳菲借已故姜梨的身份展开复仇。

王星越（左）与吴谨言主演的古装剧《墨雨云间》爆红，人气双双飙升。（互联网）

重生后痛改前非：《为有暗香来》洗心革面竟是“伪重生”

2023年古装剧《为有暗香来》开篇，周也饰演的华浅临死前，听到一把声音问她：“如果人生重来一次，你会做出改变吗？”她回答“我会”，一觉醒来回到两年前。

《为有暗香来》由95后小花周也（左）和王星越主演。（互联网）

《为有暗香来》由95后小花周也和王星越主演，改编自网络小说《洗铅华》，由《延禧攻略》制作人于正操刀，故事讲述周也因恋爱脑上头坏事做尽，反害自己家破人亡，死亡之际后悔过去的所做所为。她重生后回到两年前的大婚之日，决定洗心革面痛改前非，转变成稳重又成熟的个性，反倒让彭楚粤、王星越等几个男人对她有好感。

剧情开局开得很好，不过越接近尾声口碑就往下掉，原来所谓重生只是女主昏迷多时发的一场梦，现实中什么也没有改变，“伪重生”的梗遭不少网民哀嚎烂尾。

白鹿（右）在《宁安如梦》分饰小说作者姜宁以及她笔下的女主角姜雪宁。（互联网）

近年另一部采重生后痛改前非设定的，还有白鹿、张凌赫主演的2023年古装剧《宁安如梦》。剧中白鹿分饰小说《宁安如梦》作者姜宁以及她笔下的女主角姜雪宁，姜宁不满姜雪宁的结局，想让她知错改错，便改写姜雪宁的命运，让她自刎后带着前世的记忆重生。于是第一世费尽心机当上皇后的她到了第二世洗心革面，成功改变所有人的命运。

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