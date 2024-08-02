三大女主谈恋爱 田曦薇吸引力大于周也张婧仪

惜花芷

为有暗香来

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田耕纪

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最近看了几部热度不低的爱情剧，为了增加看头，有些剧注入重生或穿越哏，但这样一定加分吗？

周也、张婧仪扛剧挑战大

40集网剧《惜花芷》讲述大家闺秀张婧仪忽遭抄家流放，只剩满门妇孺走投无路。她不再装傻藏巧，带领女人们上演“贵妇变形记”，在跌跌撞撞中摆脱饥寒与危机。她遇上了被皇帝预防篡夺皇位，于是安排七宿司使职位，负责监管抄家重任的胡一天。为了让皇帝彻底放心，后者自毁容貌，断绝了成为储君的机会。他与张婧仪一路相处，有吵闹也有温情，最后更被落难重生的大女主感染变成人见人爱的好男友。

看改编自空留的同名小说的故事有笑有泪，有吃苦的励志也有布局的智谋，可惜第一集就是无法翻篇，大概因为拍摄手法不算出色，男女主角也不够吸引人吧。胡杏儿也参演，她挺会挑剧本，因为本剧播出时反应不错，可惜无缘看她出场。

《惜花芷》中的张婧仪遭抄家流放，遇上负责监管抄家重任的胡一天，擦出一段情缘。（互联网）

另一部30集的网剧《为有暗香来》则出自于正的欢娱影视公司。王星越凭《墨雨云间》爆红之前，已先在本剧历练。故事根据七月荔的小说《洗铅华》改编，讲述香药世家的督管之女周也，曾经因执迷于不爱自己的彭楚粤而做了错事，最终导致家破人亡。当宿命重新轮转，她惊醒发现自己回到了与彭楚粤的大婚之夜，历经生死后大彻大悟的她决心弥补前错重新来过，选择成全彭楚粤与赵晴这对有情人，并致力于让误入歧途的家人们重回正途。

在过程中，过往的谜团逐渐浮出水面，周也还发现了一直默默守护着自己的王星越，并遇到始终将自己的安危放在第一位的张逸杰，兜兜转转下最终实现了自我与家人朋友的双向救赎。

有重生元素的剧情看来有转折有谜团，这点吸引人，可是同样的，第一集的拍摄手法就让人觉得混乱没有重点。周也作为大女主还扛不了剧，周旋在她身边的三个男主也不突出，所以一集弃剧。

王星越（右）在《为有暗香来》默默守护着周也。（互联网）

田曦薇擅长演喜剧

26集的网剧《田耕纪》热度在伯仲之间，但我觉得最精彩。主角是南宋时期的农家女田曦薇，她家里有三房人，老大夫妇生有一女，一家三口都是为了一己之利，不惜害人之辈，也是家里闹到鸡犬不宁的主因；老二一家爱贪小便宜，为了丁点利益，常闹到鸡飞狗跳，只有女儿老实却常被忽视、欺负。田曦薇是三房独女，头脑灵敏，善做生意赚钱，只是其父母太过憨厚，总被其他二房占便宜。家中之主是三房之上的老农，表面还算能维持公正公平，但心里其实更重视读过书的老大，寄望他能靠秀才功名买到官位光耀门楣。但她的老婆就偏心得明显了，她要全家死干活干，却单宠独女，养成她的任性。

故事改编自弱颜的小说《重生小地主》，田曦薇原来是现代女性，因为通过一款种田游戏才去到古代农村。游戏也会设置各种难关，让女主每次面对各个家人陷害、作乱的事时，神秘男主曾舜晞会和她携手智斗农村大家庭里的各极品亲戚，两人于是一路相知相爱。

曾舜晞（左）在《田耕纪》中帮助田曦薇智斗她农村大家庭里的各个奇葩亲戚。（互联网）

本剧就是古代背景的家庭伦理剧，但加入爱情、武侠、宫斗、穿越各种元素。当中的穿越，其实只有第一集和最后一集提到，着墨不多，可有可无，但故事依旧精彩。同时，本剧也是轻喜剧，看时能放松心情，是娱乐佳选。

田曦薇擅长演喜剧，轻松挑起女一重担，但其他配角贴近角色也有功劳，尤其是扮演偏心专横又泼辣奶奶的艾丽娅、扮演二房媳妇的蒋诗萌，都演技不俗，合力搞出了闹腾腾的喜剧氛围。