好女孩的谋杀调查报告 A Good Girl’s Guide to Murder

Netflix 已上线

五年前，女学生安迪贝尔被男友萨尔辛格谋杀，警方已结案。但聪明又固执的皮普菲茨阿莫比却对案子存有疑虑，并决心要查个清楚。如果萨尔辛格不是凶手，而真正的凶手仍逍遥法外，他会怎么阻止皮普查出真相？这部剧改编自同名青少年推理小说，原著曾登上《纽约时报》畅销榜。

医聊大小事S2

8频道 晚上8.00

居家适合哪些锻炼，增加肌肉量？家里常熬汤，不如向中医师学一道有助增肌的食疗汤品。老人家胃口不好，按压穴位可改善。优质蛋白质来源有哪些？都想知道，记得收看这集节目。

今夕何夕

Viu 已上线

主演：孙怡、金瀚、檀健次、余承恩、罗秋韵。讲述拥有莲身的“半仙”冬月，与算无遗策的权臣冯夕，历经三世爱恨纠葛携手阻止战乱的故事。

蝙蝠侠：披风战士 Batman: Caped Crusader

Prime Video 已上线

《蝙蝠侠：披风战士》以复古画风呈现一个黑暗又成熟的“蝙蝠侠”世界。（Prime Video提供）

全新蝙蝠侠动画剧集，以1940年代复古画风呈现一个黑暗又成熟的“蝙蝠侠”世界。高谭市犯罪分子猖獗，市民生活在持续的恐惧之中。社会名流Bruce Wayne（布鲁斯韦恩）成为黑暗骑士——蝙蝠侠，独自为正义而战。他在高谭市警察局和市政厅结交了盟友，但他的英勇行为也产生了致命的后果。

头文字D

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上7.05

主演：周杰伦、杜汶泽、黄秋生、铃木杏、陈冠希、陈小春、余文乐。故事描述18岁的拓海，每天开着父亲残旧的汽车运送豆腐，无意中练得一手出神入化的飘移技术。拓海在父亲的鼓励下参加山路赛，竟出乎意料胜出，一夜成名，之后更面对一连串惊险的挑战赛。

脚踏食地一游他乡

佳乐台（新电信Ch502） 晚上10.30

主持人庄文杰率领众名人嘉宾返乡探索，带观众共同发掘记忆中的家乡美食和故事，一起沉浸式地一游他乡，感受浓厚的地方情怀。