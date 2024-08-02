洗米嫂罕见露面 带两女儿看郑秀文演唱会

绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉非法赌博等多项罪名，去年被判18年监禁后提出上诉，澳门终审法院裁定上诉失败，周焯华维持18年有期徒刑的刑罚。她的太太陈慧玲低调多时，最近行踪被曝。

43岁的“洗米嫂”陈慧玲自从老公被捕后生活变得低调，日前罕见露面，与两个女儿现身香港红馆看偶像郑秀文演唱会。22岁大女儿周梓潼与爸爸洗米华样子被形容如饼印，与身材依然健美的洗米嫂同框则像足姐妹。

郑秀文于7月28日举行世界巡回演唱会香港站最后一场，吸引多个圈中好友到场支持，包括何超仪和老公陈子聪、蔡一智夫妇、歌手李幸倪等，洗米嫂与两名女儿的踪迹也在其中。

鲜少公开露面的洗米嫂更新社媒动态，写道：“虽然已经没听CD很久，但绝对值得收藏（有特别签名），仍然是你永远的Fans！Thank you Sammi，真是好好看好精彩，纪念品好靓，T-Shirt。Love You & Mi。”

洗米嫂打扮年轻 追偶像心情靓

陈慧玲（右一）带两个女儿看郑秀文演唱会，并于偶像人像（右二）合照。大女儿（左二）长得特别像爸爸。（互联网）

从照片可见，洗米嫂心情漂亮，身穿军绿色的露肩衫，衫脚印有“You & Mi”的郑秀文巡演名称，并配上军绿色热裤，展示小麦色美腿，打扮如年轻人。

她身旁的22岁大女儿身穿白色马甲款背心，配白色短裤及白球鞋，站在妈妈身旁如两姐妹，8岁小女儿Damiana则一身黑色打扮配牛仔裤。两个女儿样貌都像爸爸。

洗米嫂亲切地称郑秀文洋名“Sammi”，更贴出多张郑秀文亲笔签名CD及演唱会T恤，用实际行动支持偶像。实际上，两人也在Instagram上互相关注。

《联合早报》记者上洗米嫂的Instagram搜寻，但它并非公开账号，相信照片是被之前一直关注的粉丝所外泄。