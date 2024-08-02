郭书瑶态度不佳传遭封杀 许振荣对她有三点印象

（综合讯）郭书瑶2024年上半年将事业重心摆在中国大陆综艺《乘风2024》，原想借“浪姐”的高讨论度，再冲一波事业高潮，却止步于二次公演。铩羽而归的她，在台湾推出的戏剧作品《完全省钱恋爱手册》收视低迷，甚至传出她拍戏期间频频使性子、盖剧本等行径，加上宣传期爆出欠缴管理费，她已被电视台列为拒绝往来户，不过TVBS和郭书瑶经纪人都否认了。

郭书瑶从2013年以《志气》获得金马奖最佳新人奖后，就被视为性感女星转型成功的代表，之后戏约不断。光是今年她就推出三部电视剧、两部电影，产量颇丰。但与此同时，据台湾《镜周刊》报道，她的工作态度却惹人非议，被工作人员形容“有点讨人厌”。

据报道，这非郭书瑶首次被工作人员爆出负面消息，2018年她因电视剧《通灵少女》声势正旺，紧接着拍摄第二季时，传出和新加入阵容的温贞菱闹不合。有一说是她不满温贞菱在片场和媒体大聊灵异体质，仿佛自己才是真正的“通灵少女”，抢走不少话题焦点，遂要求在发布会上独自亮相，郭书瑶排挤温贞菱的传闻由此产生。

报道指出，温贞菱在片场和每个人都能随口聊几句，相较于郭书瑶总是自顾自地滑手机不理人，也难怪后续被工作人员爆出郭书瑶要求新人演员让出休息室，展现她才是女主角的“派头”等幕后传闻。

曾和宗子杰合拍《流氓驱魔师》

对于郭书瑶遭TVBS封杀，《镜周刊》访问到台内人士帮她缓颊，透露《完全省钱恋爱手册》本来就收视不好，也不是郭书瑶的问题。至于后续发生欠缴管理费风波时，据说该台曾向郭书瑶表达，可以取消宣传记者会，但郭书瑶坚持要继续办，为戏宣传，因此并没有封杀一事。

郭书瑶经纪人则回应：“演员长时间拍戏，也承受很大的压力，大部分都在讨论如何让角色更好，当然也没办法整天都嘻嘻哈哈的，但跟剧组气氛都很好。目前跟台内的关系都很好，不过有任何意见我们都虚心接受。”

郭书瑶曾来新加坡和宗子杰合拍午言媒体投资的电影《流氓驱魔师》，《联合早报》向午言媒体创办人许振荣了解他与郭书瑶合作的情况。许振荣说合作前看过相关新闻，他也不敢确定郭书瑶是否好相处，但合作后他个人认识了对方三点：“她很成熟；懂得自己要什么；对演戏有热忱。”换句话说，他们合作没有问题。

许振荣说，他不清楚郭书瑶后来牵扯的各种事件，但能体谅她在台湾和大陆之间为工作来回奔波的辛苦，并提醒有时艺人的小事也可能被外界放大来看。