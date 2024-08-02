曾申请入境来新被诈 女星车祸被撞飞肇事者逃逸

台湾女艺人五熊（蔡颐榛）过去因演出电视剧《终极》系列而受关注，日前传出她在高速公路出车祸而对方肇事逃逸。她事后在脸书曝光车祸后的现场照，惊悚画面吓坏不少网民。

曾主持《娱乐百分百》《爱玩客》《型男大主厨》《医师好辣》的五熊，去年曾自爆在网上申请入境新加坡时遭到诈骗，引起关注。

她2日凌晨在脸书发文，透露上个月31日深夜从台南开车回台中，刚上高速公路10分钟就被一辆车从右后方冲撞，“碰！我们飞了起来，翻了好几圈，最后撞到内车道护栏停了下来！”接着车子开始冒烟，幸好没有爆炸，她和开车的丈夫Holy才能安全爬出车外。

据了解，交通警察称现场的即时影像发生故障，画面调不出来，得等一个月时间找相关单位调监视器画面。

來跟大家報平安！聊聊車禍經過 Posted by 蔡頤榛（Deborah） on Thursday, August 1, 2024

五熊无奈地说：“警察说，他（肇事者）可能酒驾、可能是逃犯、可能没钱，所以跑了，这不好抓！可能抓不到！”

她也曝光当时车祸后的现场照，只见车子整个侧翻，车头、车尾全都撞凹，车内的安全气囊也都爆开。

五熊后来更新限时动态说，经过她自己比对后，怀疑肇事车辆应该是旁边的卡车，但画面并没有拍到车牌，“他换车道跟我们飞出去的时间非常近，如果真的是卡车，那他确实可以在那么大的力道下还可以好好开走。”最后呼吁能有目击者出面帮忙。

2日下午1时半左右，五熊和丈夫一起开直播叙述事发经过。除了交代惊险遭遇和心情写照，两人也鼓励肇事者勇敢出来面对这件事。身为基督教徒的Holy说，肇事者可能担心自己撞死人，所以他们要告诉对方：“我们没有事，还活着……并且已经原谅你，希望你晚上不要做噩梦。”