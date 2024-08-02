Jisoo再战电视圈雪前耻

（综合讯）再战电视圈雪前耻，BLACKPINK成员Jisoo将和朴正民谈情说爱。

韩人气女团BLACKPINK成员Jisoo，在处女剧《雪降花》中演技挨轰，遭网民狠批咬字发音不清兼演技不济，惨沦为“收视毒药”。尽管如此，Jisoo并没有因此失去信心，根据韩国媒体报道，她去年底与YG娱乐签订团体约后，便携手哥哥设立公司“Blissoo”，积极展开个人活动，不只加入漫改电影《全知读者视角》的主演阵容，还与实力派演员朴正民搭档主演丧尸类型小说《流感》改编的韩剧《Newtopia》（暂译《新乌托邦》），希望借此雪前耻，摆脱“收视毒药”的称号。

据悉，《新乌托邦》由韩片《上流寄生》编剧执笔，改编自同名小说，以首尔高楼建筑防空部队为背景。讲述朴正民个性懦弱没自信，入伍后因对未来感不安，向女友Jisoo提出分手，女方无惧丧尸突袭，坚持外出与男友见面，期间2人遭到丧尸攻击，在合力对抗丧尸期间，令两人再次走向对方。

近日，剧组释出Jisoo与朴正民的首波剧照，只见饰演李才允的朴正民穿着军人服与另一位军人满脸惊恐的看向前方，后面的墙壁还沾满了血，让大家感受到剧中紧张的氛围，而Jisoo饰演的姜英珠则身穿大红色上衣，站在看似较为平静的街道中，表情看起来似乎也被什么吓到。

韩国媒体也报道，《新乌托邦》将在明年于串流平台播映，届时，收视会如何？Jisoo是否能扳回一局，不再沦为“收视毒药”？拭目以待！