屡传遭公司冷落 周子瑜惊喜宣布个人身份出道

（综合讯）来自台湾的周子瑜2015年在韩国以TWICE组合成员身份出道，近年她常因合约问题，引来网民讨论她是否被所属公司“JYP娱乐”冷冻。2日凌晨，JYP官方YouTube频道惊喜晒出一支视频，宣布周子瑜是在TWICE中继成员娜琏、志效后，第三位以个人身份出道的成员。

迷你专辑名称为“abouTZU”，截稿时已上线16小时，并累积约64万点阅、将近12万点赞，以及1万2000多则留言。

在JYP娱乐公开的1分钟短片中，可见周子瑜换了两套服装，第一套是黄色细肩带洋装配公主头发型，头上绑了黑色蝴蝶结，气质如邻家女孩，骑着脚踏车仙气飘飘。另一套是浅蓝色斜肩高衩礼服，衬托着姣好身材，长发垂到臀部以下，只见她在空荡无人的屋里徘徊，画面充满神秘感。此外，屋里还有盛着火焰的杯子、随风飞扬的纸张、图画中栩栩如生的大水飞流，各个画面都似乎另含深意。最后周子瑜撑伞在户外雨中缓缓抬头，优美精致的五官足以迷倒所有粉丝。

视频最后出现她在阳台上抬起手臂做出射箭动作的画面，让粉丝想起她过去参加韩国综艺《偶像明星运动会》，比赛射箭时，头发自然飘起的截图在网上疯传。她在片中最后对镜头嫣然一笑，更让粉丝对完整MV的曝光的期待值拉到最高。

视频底下，粉丝一片赞好声：“周子瑜，你发光的时刻到了”、“很多人愿望成真了，她的歌艺这两年明显进步了”、“我哭了，替子瑜骄傲与开心，等不及了”、“子瑜的预告片在X和YouTube都破纪录，我们一定要让她成为唱片销售和串流都最高的歌手”。

在日本，知名度据说力压徐若瑄、金城武、林志玲等人的周子瑜，接下来可以好好表现了。