泰国通主持人开直播 解析曼谷密室六尸奇案

（综合讯）7月中，泰国曼谷发生震惊国际的离奇六尸案，不仅引起当地人热议，连经常到泰国旅游的人都对事件感到好奇。事件中，六名越南人在7月16日被发现伏尸泰国曼谷爱侣湾君悦酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）客房内，遗体被验出有毒的氰化物（cyanide，俗称山埃）。酒店闭路镜头拍下包括疑凶在内六人活着的最后身影，最后见到有五名受害人进入其中一人的房内，后来六人就被发现身亡。

“泰国通”主持人胡慧冲在个人频道解析六尸命案。（视频截图）

经常主持泰国旅游节目、被称“泰国通”的胡慧冲，就在其YouTube频道上，分享有关六尸案的资讯。他曾经去过事发的酒店房间附近，指出涉事房间为酒店的套房式房间，全酒店只有五间。房间位于泳池后方，而同楼层多有服务员招呼，正常情况下不会有非酒店住客进入。原来，死者一行包括导游共八人，却只有五人办理入住手续，其后六人被发现身亡。

胡慧冲说，泰国警方查看闭路电视后，排除了有其他人潜入酒店的可能性。他也说，当地电视台报道指出，凶案不涉及传闻的不法分子内讧，而是涉及债务纠纷。案中二号和五号死者疑为凶手，因他们以在日本投资医院为由，向一号及六号夫妇集资，但后来发生债务纠纷。

据说起初众人打算前往日本视察进度，但因其中一人未能成功办理签证，所以众人才改为前往泰国讨论有关事项。胡慧冲猜测，可能是二号和五号投资失败，未能交还款项，最后动了杀机。

影片中，胡慧冲说泰媒提到二号和五号死者确实有上流人士的关系人脉，因为二号有个日本藉丈夫，表面上看，集资行为也颇为合理。

至于三号化妆师及四号为什么也成为受害者，还有一个七号为什么会先行离开，则还在调查当中。