谍影追凶 The Bricklayer

HBO(星和Ch601,新电信Ch420) 晚上9.00

美国中央情报局前干员拉德克在欧洲杀害记者,并栽赃给中情局,这让中情局面临重大公关危机,甚至引发国际纠纷。中情局高层要求退休干员瓦尔与现职干员凯特组队赴欧洲缉捕拉德克。这项任务除了可能危及两人性命安全,中情局内部是否有内鬼也成了一大问题。

开夜车

8频道 晚上10.35

本地鬼片,胡佳琪、陈邦鋆、黄嫊方主演。网红小奈为了冲点击量,说服姐妹们在鬼月一同探索传说中闹鬼的公路,拍成视频。为了拍到灵异物体,小奈甚至故意触犯禁忌,结果真的招惹了“好兄弟”。一起车祸夺走了阿杰妻子的生命,获救的儿子之后不再说话。头七当日,妻子的灵魂似乎回来了,但不像是为了和他们道别,更像是来寻仇。私召司机阿敏为了父亲的医药费不分昼夜地载客,结果被鬼魂缠上。

叛逆之月:导演剪辑版 Rebel Moon: Director’s Cut

Netflix 已上线

Zack Snyder(查克史奈德)的史诗科幻电影。在《第1章:血之圣杯》(Chapter One: Chalice of Blood)和《第2章:原谅之缚》(Chapter Two: Curse of Forgiveness)的导演剪辑版中,当宇宙最遥远的月球上一个和平村落受到残暴的摄政王巴利撒留的军队威胁时,住在村里的神秘人柯拉成了村民生存的最大希望。柯拉召集了一小群战士,他们有着共同的救赎和复仇目标。当大军压境,帝国阴影笼罩,一支崭新的英雄团队于焉诞生。

客语半生熟

Eazie TV·客家电视 晚上8.50

这个全新节目让你在10分钟内和客语变成好朋友。邀请众多YouTuber和网红透过丰富的想象力和各种脑洞大开的解读,重新发掘客语的爆笑魅力。以客家语播出,附中文字幕。

医学大联盟

Eazie TV·民视第一台 晚上8.00

本集节目告诉大家小螺丝钉的重要性。就像螺丝连接并支撑着各种设备,我们的关节与骨骼也扮演类似的角色,如果这些“螺丝”出了问题,我们的行动与生活质量将受到严重影响。