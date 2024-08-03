记者大声说：她们的力量温暖人心

看了Netflix纪录片《珠峰女王拉克帕·夏尔巴》（Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa），庆幸没错过认识这位10次登上珠穆朗玛峰的女性。拍摄队伍通过跟拍她在48岁时准备第10次登峰的过程，让我了解到她的坚持和信念。拉克帕反复说着，她没有受过教育，但她希望让女性知道，还是可以凭自己的努力完成想做的事。印象深刻的是，拉克帕没有“征服珠峰”的想法，而是顺应天气和状况，等待对的时机再一步一脚印攀顶；登顶时带着感恩的态度，感受大自然赠予她的美景，从而获得力量。不带侵略性地证明自己，获取成功，既纯粹又美好。 ——赖婉丽

78岁泰国素人阿嫲Taew首拍电影就摇身变成百万票房女星，70岁越南演员Thanh Hien在电影《妈妈的愿望》中首挑大梁，是越南电影史上年纪最大的女主角。娱乐圈的婆婆妈妈大放异彩，体坛的奶奶级选手倪夏莲也在奥运散发正能量。代表卢森堡的倪夏莲面对年轻强敌孙颖莎，年龄和实力悬殊，倪夏莲虽最终败下阵，但比赛过程中满脸笑容，即使失分也笑得开怀，完全享受其中，形成竞技场上很不一样的美丽风景。比赛结束后，观众起立为她鼓掌，看得我心头暖暖的。——李妙音

中国歌手苏醒最近观赏奥运赛事时，在微博分享带父母观看乒乓球比赛的照片，写道：“来看几场毫无悬念的比赛。”没想到帖子一出竟惹来骂声，网民认为他在给选手们增添压力，更触犯了“半路开香槟”的大忌。删帖未能平息争议，他最后拍片道歉，承认对乒乓运动不是很了解，“是本人用词不当，表达不妥。”全世界都聚焦的巴黎奥运，与之相关的课题自然吸睛，但不是任何发言都能“无痛”引来流量，一不小心说错话被流量反噬，赔上经营已久的形象，更不值得。——曾慧仪