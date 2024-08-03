丰川悦司演诈骗头目 绅士恶魔融为一体

地面师 Tokyo Swindlers

可在Netflix观看

七集Netflix原创日剧，描绘被称为“地面师”的地产诈欺者利用伪造文件冒充地主骗取大笔金钱。地面师团队包括领袖、交涉人、情报搜集员、法律专家、文件伪造师、冒充者选角人，多年来合作无间瞒天过海，但在执行112亿日元的惊天大阴谋过程中，引起老刑警和热血女警的关注并开始追查。

看似匪夷所思的故事，实际上是参照日本2017年发生大型房地产企业被诈骗55.5亿日元（约4953万新元）的真实案例。事件被作家新庄耕写成小说，如今拍成剧集。导演兼编剧大根仁过往曾拍出暗黑另类的日剧《大川端侦探社》以及轻松明快的电影《爆漫王》，此次完美呈现恶之极致，作品上线国际串流平台，以独属日本的风格惊艳全球观众。

关于谎言、贪婪、背叛、欲望，血腥暴力不加节制，但无论是残酷杀人或是激烈性爱，都不觉突兀。

暗黑的绫野刚才对味

演员阵容只能用“夸张”来形容，都是可独当一面的主角级实力派，丰川悦司、绫野刚、北村一辉、Lily Franky、小池荣子、染谷将太、山本耕史，连旁白也找来山田孝之担任，七集一气呵成看完，仍感欲罢不能。

宣传海报上占据C位的是绫野刚，剧中的他被地面师诈欺导致家破人亡，从此浑浑噩噩活着犹如死去，直到偶然遇上丰川悦司，成为对方一手栽培提携的地面师。让绫野刚当好人太乏味，怀着把别人也推入地狱的心情才像他，暗夜门缝中阴沉窥视尼姑的更似他，堕入黑暗地狱痛苦挣扎的他才对味。

可惜剧集最后还是选择适度“洗白”，反而削弱了人物魅力。绫野刚本该是有朝一日足以与丰川悦司这位大Boss抗衡的同类人。

惊呼1990年代主演日剧《跟我说爱我》和电影《情书》等成为巨星的丰川悦司颜值崩坏的，大抵已久未观看日本影剧作品。从不觉得他帅，他的独特在于气质，沉静、优雅，有着一种近乎蛊惑人心的力量。如今62岁了，反倒更迷人，演技仍是无懈可击，若多一分就过度了，少一分却也太寡淡。

Lily Franky戏魂上身



剧中传奇首领“哈里森山中”是爱喝天价Port Ellen威士忌的魔鬼，却也像一位看透世情的睿智哲学家。开场侃侃而谈射杀棕熊那一刻难以忘怀的残酷诗意，杀死猎物竟是为了感受生命。粗暴原始的死亡给他带来快感，就该尸横遍野才有意思。

如此人物，观众丝毫不会怀疑他诈骗杀人不为钱，纯为挑战危险时伴随而来的欢愉。他口中《虎胆龙威》（Die Hard）里的大反派Hans Gruber“聪明绝顶、冷酷无情、十恶不赦，却犹如绅士，充满魅力，幽默与悲情融于一体”，形容的不正是他自己吗？

Lily Franky饰演对上恶魔的刑警，演技深具说服力。（互联网）

无论是收敛克制的绫野刚、戏魂上身的Lily Franky（中川雅也），抑或变态狂暴的北村一辉，丰川悦司对上谁都平和碾压，欣赏此等演技对观众而言就是享受。

结局，没有正义必胜，却也让热血女警池田依来沙威风当了一会儿英雄，只是怎看始终欠缺说服力。对上恶魔，还得是老狐狸Lily Franky上场更有说服力。