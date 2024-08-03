婚宴只闻楼梯响 陈乔恩突公开四款婚纱照

45岁的陈乔恩2019年参加中国大陆恋爱综艺《女儿们的恋爱2》，和马来西亚富二代曾伟昌配对成功，并在2022年登记结婚。6月时传出二人将在9月下旬举行婚宴，但经纪人回应没有听说，若是的话替小俩口开心。

陈乔恩与曾伟昌第一款婚纱照，走深情路线。（取自陈乔恩工作室微博）

日前，陈乔恩工作室的微博账号公开一组“轻婚纱”，除了复古具有仪式感的中式款外，还有少不了的纯白款式，造型简约不繁复，整体呈现气质典雅。另一套礼服则是喜气洋洋的红色桃心领纱裙，展现陈乔恩小女人娇媚的一面。

陈乔恩与曾伟昌第二款婚纱照，走古典路线，却也不失俏皮。（取自陈乔恩工作室微博）

除了这三款正式的婚纱之外，陈乔恩另有一款居家型情侣照，夫妻俩同款的米色服装，CP感十足。她笑着倒进老公怀里，俏皮又充满生活气息，每一瞬间都洋溢着幸福。

甜蜜照片配文：“活在热爱里，让幸福充盈，放肆被爱……穿上轻婚纱，一起收藏甜蜜。”陈乔恩还说：“很开心这次的拍摄，提前祝大家七夕快乐。”在七夕前夕晒出婚纱照，是否暗示婚宴近了，目前仍是未知。

陈乔恩与曾伟昌第三款婚纱照，走正经路线。（取自陈乔恩工作室微博）

近期在陆剧《墨雨云间》中演出恶毒继母“季淑然”再度翻红的陈乔恩，其实本人和老公飞到韩国济州岛，趁着工作空档，小俩口悠闲到一家餐馆吃饭，意外被网民捕捉，画面曝光后，在网上掀起讨论。

陈乔恩与曾伟昌第四款婚纱照，走居家路线。（取自陈乔恩工作室微博）

尽管戏里演的是继母，私下的她打扮和体态宛如少女。该名网民赞说：“本人又白又瘦又高，人群中这对CP太抢眼。”又称担心打扰到夫妻俩，只在不远处偷偷拍下同框照。