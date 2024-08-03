传豪奢生活不受欠债影响 吴佩慈与四孩现身了

（综合讯）台湾女艺人吴佩慈的另一半纪晓波近来传出财务危机，但夫妻俩的日子似乎过得还不错。台媒报道指纪晓波已长住日本，近日甚至传出热爱交朋友的他，砸重金邀请好友们到日本游玩，还包吃包住包机票，吴佩慈则不时出没，之前在台北跟朋友一起玩，日前则在深圳跟孩子们一起玩，充满母爱。

45岁的吴佩慈与富商男友纪晓波相恋后淡出演艺圈，生下四个子女，据说生活很神秘。最近有网民在深圳儿童夏令营见到她，被四个孩子围绕着，网民夸她是个很有爱及很能照顾孩子的妈妈。

该网民也是带自己的孩子去参加夏令营，她说在孩子的结营仪式上，看到一个气质不太一样的家长，几次眼神对到后，凭自己的八卦嗅觉，她认出对方就是吴佩慈。她看到四个孩子围绕着她，对应吴佩慈生了四娃，更加确定自己的猜想。

吴佩慈回台为贾永婕庆生 一起追Taylor Swift

她形容吴佩慈当天留着招牌长发，穿着轻便的T恤、牛仔裤加球鞋，外搭西装外套，不是忙着哄孩子，就是拿着手机跑前跑后为孩子拍照。

网民说，在30分钟左右的相处时间中，她觉得吴佩慈已洗尽铅华，而且身边不断围着四个年幼孩子，要陪要哄，真的需要很大的耐心，夸她是个好妈妈。

吴佩慈（左三）跟纪晓波（右三）没结婚却生了孩子，他们曾在2016年为儿子庆生，左二是受邀的好友关颖。（取自艺人脸书）

上个月底，被指定居香港的吴佩慈，特地回台为好友贾永婕庆生，并在生日会中载歌载舞，跟闺密们玩得很开心。年初，两人曾一起在日本观赏Taylor Swift（泰勒丝）的演唱会。尽管吴佩慈已经低调且不再跟网民分享纸醉金迷的生活，但被目击身上仍配戴着钻石耳环和戒指。

另一方面，近年不时传出纪晓波面临财务问题，香港还有人贴出大字报向他追债，但有报道指他已移居日本，和吴佩慈继续过着富豪般的生活，各方债主却无处讨债。

传纪晓波移居日本 对朋友仍出手阔绰

至于纪晓波也不改往日生活习性，台媒指有消息称他爱交友的个性依旧，还大手笔找澳门的好友去日本游玩，食衣住行全由他买单。消息一出，据说报名的人十分热络，其中不乏年轻女孩。

报道又指纪晓波过去获得塞班岛赌场牌执照，赌场开业后，便邀请各地好友到塞班岛游玩。只是好景不常，随着中国官方严禁跨境赌博，纪晓波近几年频传财务出状况，他四年前被媒体踢爆积欠1700万新元，后来又因冠病疫情重创观光业，旗下博华太平洋公司一年惨赔4亿8800万新元，还因付不出费用而被取消赌场营业执照。

在周绰华落网后，去年北京市第一中级人民法院的一则通报显示，由纪晓波主导的恶势力犯罪集团已被公安机关捣毁，纪晓波姨妈崔丽梅等15人被判刑。法院指纪晓波“另案处理”，外界报道一度指他被判刑，然而之后他迟迟没有归案，直到年底才被发现跟吴佩慈出现在日本街头。因为四个儿女仍在香港上学，吴佩慈自此得经常带着孩子往返于日本、香港和台湾之间。

至于纪晓波为何选择在日本定居，据了解，近年日本对于外籍人士到日本定居采开放态度，想移居日本，只要投资5百万日元 （约4万5000新元）以上，就可申请经营管理签证。不过最重要的原因，应该是吴佩慈早年曾在日本发展，除了当模特儿外，也曾有演艺工作，她不只熟悉日本，日文更是沟通无碍。