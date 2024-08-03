又一TVB监制荣休 爱用郑嘉颖《烈火雄心》系列最夯

（香港讯）继刘家豪之后，另一位著名TVB监制王心慰日前也办了荣休宴。她的代表作有消防剧系列《烈火雄心》系列、人物传奇剧《巨轮》系列、爱情剧《天幕下的恋人》《最美丽的第七天》、人性剧《忠奸人》《第三类法庭》等。当年TVB与报业传讯合作的“Yummy Yummy”也由她操刀。

《烈》系列先后由古天乐、王喜、钱嘉乐、郑嘉颖主演，很受欢迎，也让观众聚焦在消防员生涯与兄弟情。《巨轮》系列捧红萧正楠与田蕊妮这对组合，也是萧正楠少有的正剧代表作。《天》《最》是郑嘉颖、黄宗泽、周丽淇最有代表性的爱情剧。《忠奸人》让郭晋安拿下他第三座最佳男主角奖项。

由亚洲电视跳槽TVB并效力35年的王心慰，2日晚在香港将军澳筵开10席，邵美琪、马德钟、方中信、姜大卫、唐诗咏、郑嘉颖、陈凯琳、樊奕敏、车婉婉、谭凯琪等艺人，助理总经理曾励珍，以及多名监制、导演都到场祝贺。有资料显示，王心慰最常合作的演员有郑嘉颖、杨明、陈展鹏、唐诗咏等。

王心慰接受访问时说几年前已计划退休，原因想给家人多点时间，并享受晚年。”她也说很久没放假了，以前有时放假还回公司工作。记者访问了近年淡出的邵美琪，她说王心慰监制是她复出的条件之一。王心慰回应：“可能迟点，这个世界好多事情都说不定的。”

她也说，这一晚见到不少一齐成长的同事，也有新一代演员︰“其实都是我的成绩表，证明好多人都OK我（对她认同的意思）。“又说有些演员配合不到档期，合作不了，让她留下不舍与遗憾。

港媒也注意到曾合演《铁马家族》的唐诗咏和郑嘉颖，虽然被安排坐在同一席，但中间“加插”了方中信，且似乎不见交谈。两人过去因在剧中演兄弟姊妹建立出感情，与其他演员组成“铁马家族”经常聚会，惟郑嘉颖近年多次缺席，去年更因缺席马国明与汤洛雯的婚礼而引发不少议论。