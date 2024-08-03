无私奉献为公益 刘德华每月探狱囚

（综合讯）天王刘德华每个月去两次监狱？

目前正在举办巡唱的刘德华（华仔）在圈中是个名副其实古道热肠的人，工作上敬业乐业，私下的生活则热于投身公益，获得圈内外人士的敬重。

提及敬业乐业，华仔经常在接到剧本后，为了提前进入角色，会先体验一番，例如拍摄《拆弹专家2》前，他为了演好独腿的角色，就进行了长时间的用一条腿走路。

根据《搜狐》报道，当年刘德华在《扫毒2》拍摄前频繁进出监狱，只为了可以更了解角色的状态，以及狱中受刑人的人物特质。

在这个过程中，华仔发现不少监狱中服刑的罪犯从小就缺乏管教，成长环境十分恶劣。而且，他们的很多违法行为，都跟“毒”有关。

刘德华知道毒的危害性太大了，很多人就是因为沾了毒才走了歪路。他很清楚自己有义务去引导这些误入歧途的灵魂，于是即便《扫毒2》下画后，也决定此后每个月去监狱两次，除了给他们送上关怀外，他还很关心他们的状态和健康。

由于监狱是个特殊的地方，媒体是无法采访的，刘德华做这件事不会得到曝光度，但他依然坚持在做，更加说明他并非为了热度在作秀，而是纯粹地在做公益。

华仔曾在一次的访问中提及这件事时说，自己之所以还持续到监狱去，最主要还是希望透过自己的影响力，可以让曾经犯过错，或是为了拍戏接触过的吸毒犯，能够因为他而改过自新，也希望自己能用行动来教导，帮助他们走向正途。

有网友看到华仔这么有正能量，也理解并说“难怪刘德华能红40年”，更有网友说华仔完全配得上“德艺双馨”这四个字。

10月狮城开唱 门票下周开卖

刘德华月前启动“今天…is the Day”巡回演唱会，新加坡站将于2024年10月10日至13日，在新加坡室内体育馆举行四场演出。

刘德华这次的巡唱，所到之处一票难求，相信本地的演唱会也必掀起一阵抢票热。演唱会门票将在本月14日（周三）早上10时起通过ticketmaster.sg公开发售。欲知更多演唱会详情，可上网unusual.com.sg查询。