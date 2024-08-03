受邀慈善嘉年华演唱 容启航回归当歌手

回归歌手身份，本地男神容启航将在慈善嘉年华唱唱跳跳。

容启航受邀参加本月23日至25日在滨海湾金沙举行的《第10届金沙回馈新加坡慈善嘉年华》演出，这也是他第二次受邀为活动站台。

星期五（8月2日）他透过视讯接受《新明日报》访问时透露，和去年不同的是，今年将有约半小时的表演时间，他将演唱六七首中英文歌曲，同时借此机会好好和粉丝互动。

“毕竟过去那些日子都忙着拍戏，而且每次都是以演员的身份和粉丝见面，终于可以再回到歌手身份和他们互动了！”

他也向记者透露接下来自己将投入大部分时间筹备EP，“已经录制了三四首歌曲，正在做后期制作，希望尽快推出”。

这次，容启航也一改以往嘻哈的形象，EP的歌曲以情歌为主，他说：“情歌比较容易得到共鸣，以前我唱的嘻哈歌曲都在唱自己的故事，这次的情歌却有着许多人的故事，所以很能引起认同。”

“唱歌可以做回自己”

又唱歌也演戏，记者问他究竟喜欢哪一范？

他笑着答道：“两者都喜欢。”

他进一步解释：“唱歌可以做回自己，演戏呢，则可以演绎不同的角色，从角色中去过着他人的生活，了解他人。”

那他期待演什么样的角色？

“嗯，古惑仔之类很凶悍的角色，穿越时空的角色也不错。”

不排除接中国剧

《小孩不笨3》将在中国上映，若有机会，容启航不排除演出中国剧。

星期五接受访问后，容启航随着梁志强前往中国宣传《小孩不笨3》，记者问他对《小孩3》在中国上映有何期待？

他说希望能到当地观众的喜欢：“很难得，本地电影能在中国上映，我感到非常荣幸。”

容启航长得帅，也曾连续两年进入“全球百大帅哥排行榜”，问他此趟到中国，若被当地的导演或监制青睐邀约拍戏或参与综艺节目，是否会答应呢？

容启航说若真有这个机会，他不排除这个可能。

提及“全球百大帅哥”，记者问他今年是否有信心再入榜？

“没有想过，可遇不可求吧！若再入围当然会很开心，没有的话也不会失望。”

新西兰度假放松自己

给自己两个星期到新西兰度假，容启航说好像回到念书时的“小屁孩”。

容启航刚从新西兰回国，他说之前都在拍戏和宣传电影，忙得不可开交，于是决定给自己放两个星期的假和朋友到新西兰度假。

“我们自驾游，没有固定行程，迷路了就在车上煮东西吃。”

容启航说感觉就像回到念书时的“小屁孩”，玩玩闹闹，吃吃喝喝，放松自己。