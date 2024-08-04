棺山古墓

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

主演：元彪、吴豪、王韵涵。棺山流传着麻姑古墓的故事，相传只要找到神秘玉枕就能打开麻姑古墓，墓中不仅有长生之术，还有数不尽的黄金宝藏。军阀罗蛮子欲炸开古墓将珍宝据为己有，为守护宝藏，锁山传人张三爷与两个徒弟前往棺山开启冒险之旅。他们后来这场盗墓其实是罗蛮子精心布置的陷阱，麻姑墓里的珍宝背后，有更大的阴谋。

奥运传奇：杨传广与强森 Decathlon: The CK Yang and Rafer Johnson Story

Eazie TV·TaiwanPlus 晚上10.00

这部纪录片运用大量动画、史料、独家素材和访谈，重现台湾第一位获得奥运十项全能竞赛银牌的传奇运动员杨传广，与美国十项全能奥运金牌得主强森，在1960年罗马奥运后展开的兄弟情缘。片中有多段珍贵影像记录，包括杨传广过世前的最后访谈。以华、英语播出。

南风。六堆：我的树妈妈

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：范竹华、江俊翰、姜秀琼。一个把植物当作小孩的母亲，一个离家打拼的儿子，一个全心照顾老人的女子；一个用爱将矛盾化为信任的故事，在故事与角色间穿插万峦居民的平日生活，乡土味与都市感交错。导演王承洋以细腻的叙事手法与高光感的影像风格，堆叠出母子之间的浓厚情感。以客语、华语播出，附中文字幕。

珊迪大电影：拯救比奇堡 Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

Netflix 已上线

珊迪奇克斯（右）和海绵宝宝一起拯救比奇堡。（Netflix提供）

海绵宝宝系列电影的第四部作品。比奇堡和当中的所有居民突然被捞出海面，珊迪奇克斯和海绵宝宝千里迢迢来到得州阻止邪恶阴谋，拯救大家。