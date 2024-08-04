上周票房：漫威靠死侍和金刚狼重振威风

死侍和金刚狼联手发威救世也救市，漫威2024年唯一的电影《死侍与金刚狼》上映首周票房旗开得胜。电影不只在新加坡卖座，根据Box Office Mojo数据，该片的首周末票房也在亚洲和欧美的39个国家与地区称冠。截至8月1日，电影开画八天就在全球累计超过5.5亿美元（约7.4亿新元）票房，一举让漫威重振威风。

年度灾难大片《龙卷风暴》7月18日上映，首周票房登上亚军后“风势”减弱，第二周滑落两个名次，排在《神偷奶爸4》和《脑筋急转弯2》之后。和这两部动画电影一样有续航力的是泰国催泪电影《金孙暴富攻略》和梁志强的励志片《小孩不笨3》。

《金孙》5月30日公映以来，以黑马之势吸引眼球，截至7月31日在本地取得577万元票房，已超越梁志强的《钱不够用3：全部够用》（488万6000元），成为2024年到目前为止，本地最卖座亚洲电影。5月30日开映的《小孩不笨3》目前则取得185万元票房。

2024年7月25日至7月28日票房排名

①（新）死侍与金刚狼（Deadpool & Wolverine）

②（1）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

③（3）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

④（2）龙卷风暴（Twisters）

⑤（4）长脚怪（Longlegs）

⑥（5）金孙暴富攻略（How To Make Millions Before Grandma Dies）

⑦（6）噤界：入侵日（A Quiet Place: Day One）

⑧（9）小孩不笨3（I Not Stupid 3）

⑨（7）妈妈的愿望（One Wish）

⑩（8）海关战线（Customs Frontline）