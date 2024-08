上周票房：漫威靠死侍和金刚狼重振威风

死侍和金刚狼联手发威救世也救市,漫威2024年唯一的电影《死侍与金刚狼》上映首周票房旗开得胜。电影不只在新加坡卖座,根据Box Office Mojo数据,该片的首周末票房也在亚洲和欧美的39个国家与地区称冠。截至8月1日,电影开画八天就在全球累计超过5.5亿美元(约7.4亿新元)票房,一举让漫威重振威风。

年度灾难大片《龙卷风暴》7月18日上映,首周票房登上亚军后“风势”减弱,第二周滑落两个名次,排在《神偷奶爸4》和《脑筋急转弯2》之后。和这两部动画电影一样有续航力的是泰国催泪电影《金孙暴富攻略》和梁志强的励志片《小孩不笨3》。

《金孙》5月30日公映以来,以黑马之势吸引眼球,截至7月31日在本地取得577万元票房,已超越梁志强的《钱不够用3:全部够用》(488万6000元),成为2024年到目前为止,本地最卖座亚洲电影。5月30日开映的《小孩不笨3》目前则取得185万元票房。

2024年7月25日至7月28日票房排名

①(新)死侍与金刚狼(Deadpool & Wolverine)

②(1)神偷奶爸4(Despicable Me 4)

③(3)脑筋急转弯2(Inside Out 2)

④(2)龙卷风暴(Twisters)

⑤(4)长脚怪(Longlegs)

⑥(5)金孙暴富攻略(How To Make Millions Before Grandma Dies)

⑦(6)噤界:入侵日(A Quiet Place: Day One)

⑧(9)小孩不笨3(I Not Stupid 3)

⑨(7)妈妈的愿望(One Wish)

⑩(8)海关战线(Customs Frontline)