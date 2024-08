郑中基与合作10年经纪人反目 抛震撼弹将退圈

(香港讯)香港歌手郑中基出道近30年,8月3日他无预警在脸书发出声明,让歌迷震惊不已。

郑中基先是在脸书控经纪人何庆湘工作及道德操守有问题,“由于发现何庆湘(经纪人)工作及道德操守有问题,本人与机动娱乐立即终止合作,有关工作交接问题会另作安排。”

该帖子发出约一小时后,郑中基再次发文,疑似宣布将退出歌坛:“多谢大家关心。因个人情绪及健康问题,决定高雄演唱会后离开,好作休息,多谢大家一路支持。”

郑中基在脸书抛出震撼弹。(截自郑中基脸书)

郑中基与何庆湘合作逾10年,但5年前才公开她经纪人的身分。她被香港娱乐圈视为郑中基的得力助手,从郑中基成立自己经纪公司“机动娱乐”,到开设YouTube频道“机动电视台”,她都一起参与,也不时在节目中现身,曾与郑中基一起边吃炸鸡边拍视频聊天,互动如家人。

何庆湘曾说:“这份再好的工作,总有好几次想离开的时候,但每次想到这么难才建立一份互相信任的关系,再加上我有情有义的个性,最后我就由青春少女做到中年,既然选择留下来,就要做得更多、更好。”没想到两人如今翻脸,至于反目原因至今还没有个说法。

有网名发现郑中基主播老婆余思敏,之前就在IG语带玄机表示:“Good morning HK. Something big are coming……want to see?”(早安香港,有些大事要发生了,想目睹吗?)预告会有大事发生,卖足关子,并且还标注老公郑中基、何庆湘、工作伙伴Stephanie及机动电视台的IG,似乎早知有状况。