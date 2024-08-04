郑中基与合作10年经纪人反目 抛震撼弹将退圈

（香港讯）香港歌手郑中基出道近30年，8月3日他无预警在脸书发出声明，让歌迷震惊不已。

郑中基先是在脸书控经纪人何庆湘工作及道德操守有问题，“由于发现何庆湘（经纪人）工作及道德操守有问题，本人与机动娱乐立即终止合作，有关工作交接问题会另作安排。”

该帖子发出约一小时后，郑中基再次发文，疑似宣布将退出歌坛：“多谢大家关心。因个人情绪及健康问题，决定高雄演唱会后离开，好作休息，多谢大家一路支持。”

郑中基在脸书抛出震撼弹。（截自郑中基脸书）

郑中基与何庆湘合作逾10年，但5年前才公开她经纪人的身分。她被香港娱乐圈视为郑中基的得力助手，从郑中基成立自己经纪公司“机动娱乐”，到开设YouTube频道“机动电视台”，她都一起参与，也不时在节目中现身，曾与郑中基一起边吃炸鸡边拍视频聊天，互动如家人。

何庆湘曾说：“这份再好的工作，总有好几次想离开的时候，但每次想到这么难才建立一份互相信任的关系，再加上我有情有义的个性，最后我就由青春少女做到中年，既然选择留下来，就要做得更多、更好。”没想到两人如今翻脸，至于反目原因至今还没有个说法。

有网名发现郑中基主播老婆余思敏，之前就在IG语带玄机表示：“Good morning HK. Something big are coming……want to see?”（早安香港，有些大事要发生了，想目睹吗？）预告会有大事发生，卖足关子，并且还标注老公郑中基、何庆湘、工作伙伴Stephanie及机动电视台的IG，似乎早知有状况。