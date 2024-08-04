力挺我国马术选手 欧菁仙：敬佩朱佩嘉精神

2024年巴黎奥运会正如火如荼进行着，本地艺人欧菁仙说，非常敬佩我国马术选手朱佩嘉和国际知名歌手席琳迪翁（Celine Dion）的精神。

巴黎奥运会目前正如火如荼进行着，旅居法国多年的欧菁仙接受《新明日报》访问时说，这次到凡尔赛宫观看了朱佩嘉的马术个人盛装舞步比赛。她形容这是史上最强的奥运比赛场地，让她留下了深刻印象和觉得感动。

“朱佩嘉的马Zatchmo被1万6000多名观众和我们的掌声吓得非常不安，所以它进入场地时完全失控。不过朱佩嘉非常了不起，她保持冷静并专注，最后成功让Zatchmo平静下来继续完成比赛。”

经过两天的比赛后，预赛总成绩也出炉。朱佩嘉在60名骑士中排名第56，无缘晋级。

虽然无缘晋级，但欧菁仙说：“能看到一位运动员和她的马克服了巨大挑战迎接考验，展现了他们真正的力量和韧性，最为珍贵。这也是体育的意义所在，胜利不是唯一重要的，而是如何从失败中站起来，继续完成比赛。”

问起支持的选手，欧菁仙说，只要是新加坡选手，她都支持。她对我国的代表选手是致万二分的敬佩和仰慕，“从他们身上我看到了什么叫牺牲、什么是坚持、毅力以及如何面对人生的成败”。

欧菁仙也分享和朱佩嘉在凡尔赛宫的合照，她说，朱佩嘉比赛结束后，换下了马衣到观众席和大家见面。“当时她很兴奋，也很感动这么多亲朋好友到场支持。我也有很多感触，我是在2021年拍摄《稀游记》时认识她的，当时我们很深刻地聊到东京奥运她参赛的经验，我当时鼓励她别气馁别放弃，2024巴黎奥运再来！一转眼真的又在巴黎相聚。希望朱佩嘉和Zatchmo继续为2028洛杉矶奥运冲刺。”

欧菁仙通过IG分享在法国感受到的热烈气氛。（取自艺人IG）

忆当年主持奥运特备节目 搭档林明伦闹出乌龙笑话

欧菁仙星期六（8月3日）也在IG分享1996年与林明伦一起主持当年亚特兰大奥运特备节目的趣事。“那是开幕式的现场直播，非常巧地，当年也是席琳迪翁（Celine Dion）演唱奥运会主题曲。林明伦以为Celine Dion是两位不同的歌手，当他大声宣布‘女士们先生们，让我们欢迎Celine和Dion！’时，我爆笑跌在地上，真想再看一次那段视频。”

欧菁仙说，林明伦了解状况后也爆笑，两人都无法继续主持下去。欧菁仙当时以为林明伦是故意搞笑的，没想到对方是真的摆乌龙，让她毕生难忘。

“当时我们都是新人，刚踏入主持行业，没有经验又很嫩。还记得当年奥运在亚特兰大，我负责在摄影棚报道实况。不过因为两地的时差，除了‘压力山大’之外，我一直很想睡。对于一个新进主持人而言，是一个非常难得重要的训练。我当时才20岁！”

欧菁仙也在IG贴文中表达了对席琳迪翁的敬佩。“席琳迪翁今年在埃菲尔铁塔奥运五环下演唱《爱的赞歌》，向大家展示了什么是胜利，以及克服人生中最严峻的挫折，并像凤凰一样从灰烬中展翅高飞。也许明伦没有错，席琳迪翁确实是两个人，在她那纤瘦的身躯里体现了双倍的力量和爱。”