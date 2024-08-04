家中惊现蛇皮 《大长今》朴恩惠吓坏

（首尔讯）以《大长今》“李连生”一角打开知名度的韩星朴恩惠（Park Eun-hye）最近在社媒发文，透露家中有蛇闯入，惊悚照片吓坏网民。

朴恩惠说，她在离家几天回来后，竟在屋内发现超大蛇皮，让她瞬间头皮发麻。随后她立刻通知管理室，同时也打电话向119求助。但因消防员无法确认蛇是否还在屋内，只能等到蛇出现时再与他们联系，到时候他们再出动协助捕捉。朴恩惠说蛇不出来她害怕，出来她也害怕。

事隔一日，蛇依旧没有出现，但只要周围有些声响，朴恩惠便会感到全身毛骨悚然。因担心家中的孩子会被蛇咬，朴恩惠3日再度发文透露，找了表弟来家里帮忙，而表弟也带了警察好友来，一起穿着雨鞋、手套，在朴恩惠家中四处翻找，但仍没有看到蛇的踪影。最后她只能安慰自己：“都翻到这种程度了，没有就是没有……朋友们，蛇好像出去了，我是这么认为的，谢谢大家的关心。”

朴恩惠2018年9月宣布离婚后，曾在节目上坦言，因遭到网民留言攻击，身心俱疲，但只要想到两个孩子就决定要继续努力生活。如今46岁的她偶尔客串韩剧演出，冻龄外貌也被外界称赞。

朴恩惠2008年与企业家金汉燮结婚，育有一对双胞胎儿子，但这段婚姻在2018年划下句点。儿子目前由朴恩惠独自扶养。