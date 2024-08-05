Twice志效化身房客 体验不同民宿文化

房客 Tenant（Seibja）

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近来，民宿成为不少年轻旅客的住宿选择，不少民宿价格实惠，地点方便，而且住客更能体验当地的文化气息。韩国网综《房客》深入这个旅行新潮流，带你体验不同城市的民宿文化。

“Running Man”前制作人高东万所属的“ootb Studio”打造的新网综《房客》，由Twice成员志效主持，她以“Seibja”（韩语：房客）的身份入住各种各样的民宿。节目组不只在韩国拍摄，也前往日本，呈现各国民宿的文化差异。志效是第一次体验民宿生活，虽然刚开始有一小段的尴尬，但性格开朗活泼的她很快融入这样的文化。

“ootb Studio”曾打造探索类娱乐节目《转学者》，主持人BTOB成员李昌燮体验各种校园生活，也受到不少观众喜爱。

民宿鼓励住客社交

民宿和酒店最大的差异之一是社交活动。不少民宿鼓励住客参与社交活动，和其他住客交朋友。民宿规格有大有小，小至十人，大至百人。大型民宿的社交活动犹如蹦迪派对，小型民宿的则像朋友聚会。一些民宿也有自己的特色活动，比如济州岛的民宿会包括水上活动，进行活动后，民宿老板还会准备当地料理。

有些民宿会邀住客带食物聚餐，活动由房东主持，大家边聊天边喝酒，氛围轻松又温馨。也有民宿住客在没有房东的情况下自己安排聚餐，大家一起听音乐，展开话题。住客们的来历背景各有不同，有护士、学生、音乐人，大家在酒精的催动下，渐渐更放松，互动也变得更自然。

其中一家民宿的用餐区气氛热闹，如同泰国夜市。（节目截图）

其中一集节目邀请Got7泰籍成员BamBam参与，他入住的民宿规模比前几集的更大，服务也更专业，不仅提供住客无限的水上活动体验，也可以在晚餐时享用无限量的烤肉。BamBam来到用餐处时不禁感叹：“这个地方让我想起泰国的夜市！”房东还在用餐时安排游戏，最后赢家可获得奖品。

在第七集中，节目组来到日本的福井县，这里的特色是，住客们会一起在公用厨房制作料理，并邀请当地居民一同品尝。志效的日语不好，幸好其中一名住客会说韩语，便充当翻译员，让志效很快地融入大家。

志效在节目开播前，因为宣传片疑似模仿队友周子瑜2016年道歉影片而引起风波。周子瑜2015年在韩国综艺节目中因手持台湾国旗，引发政治立场争议，甚至掀起一波抵制潮，她后来拍片道歉。志效在《房客》预告片中穿着黑衣对着镜头鞠躬，跟周子瑜道歉影片神似，被粉丝认为是在讽刺队友。

不过《房客》的热度并未因此而减少，几乎每集都有百万点阅量。节目整体轻松有看头，志效活泼大方的性格也为节目增添不少乐趣。她善于交际，在住客们交流时的尴尬时刻会主动破冰，虽然这是她个人的首个综艺，但她的综艺感比我想象的还好。

卸下偶像包袱

她在节目中卸下偶像包袱，和其他人就如朋友一般交流，十分接地气。不少网民也称赞志效在节目中的表现，赞她“以后会成为一个很好的主持人，似乎擅长交谈和倾听”、“综艺感很好”、“可爱漂亮又洒脱”。我也赞同，因为看了她的民宿体验，也让我想在下一次旅行尝试这样的住宿。

志效（左二）性格大方爽朗，和住客们聊天像朋友般轻松。（节目截图）

若你对民宿文化不熟悉，这档节目让你在轻松的氛围下快速了解住民宿的好玩之处。或许你的下一次旅行，可以选择住民宿，不仅可以交新朋友，还能更快地了解当地文化。