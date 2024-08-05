演“监察之神” 申河均分享职场生存守则

韩国演员申河均（Shin Ha-kyun）在热播中的tvN韩剧《监察》（The Auditors）中饰演严肃认真的审计监察部“超级组长”。他通过电邮跟《联合早报》读者分享职场生存守则：“如果真诚、诚实和努力，应该可以在职场耐久一点。”

《监察》讲述孤傲果断、凡事讲原则的审计监察组长辛借益（申河均饰），与满腔热血的职场新人具汉水（李正河饰），打击腐败把企业拉回正轨的故事。申河均的角色是一个聪明、有权力且一旦锁定目标就穷追不舍的“监察之神”。

申河均认为自己与角色有一半的相似处：“我在工作时也不轻易流露情感，在做重要决定时，也当然理智判断，不会感情用事。”

角色的口才与协商能力一流，但对白中有不少听起来沉闷乏味的术语，因此他塑造角色时着重于说话的节奏。他因此在筹备角色时特别听嘻哈乐，以更好地掌握说话的步调与节奏。

申河均为了诠释角色的一流口才，特地听了嘻哈乐。（tvN提供）

赞李正河认真努力

50岁的申河均1998年入行，首次与26岁资历尚浅的李正河（Lee Jung-ha）搭档合作，两人在剧中形成一老一少、一冷一热的对比。1998年，申河均入行李正河出世，两人的资历不同。但演戏26年的申河均认为，他们仅是入行的年数不同，在片场都是互相依靠的同事。他有时会因为李正河的想法和建议而感到惊喜，也深受后辈的热忱感染。

他说：“李正河真诚且人好，在片场认真努力的样子让我留下印象。我们在拍摄初期，难免觉得尴尬生疏，但随着拍摄渐渐培养默契。”

李正河则庆幸有机会和自己尊敬的前辈搭档：“拍摄过程中总能从他身上学到很多，他也给了我很多教导，我希望成为像他一样棒的演员。”

李正河（左起）、申河均、赵雅兰和晋九主演的《监察》已在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。（tvN提供）

李正河原想当足球员

李正河2017年入行开始跑龙套，2023年凭超级英雄韩剧《异能》（Moving）出圈。回望自己还是新人的日子，他通过电邮告诉本报：“我一直有‘我必须什么都做’的想法，认真、努力和不断尝试各种角色。我觉得这方面和《监察》中，做事全心全意的具汉水相似。”

李正河自小喜欢踢足球，一心一意努力训练，梦想成为足球员，不过在中学时期改变心意。成为演员以后，他通过角色体验不同的职业与年龄段，比如在《监察》中饰演比实际年龄大一点的30出岁审计监察员。“经验是演戏的重要资产，我希望自己步入30岁时，能成为一个感情表达丰富并牵引观众投入剧情的演员。”

《监察》剧名在韩语与“谢谢”同音，记者借题发挥问李正河今年最让他感激的事，他说是凭《异能》夺得百想艺术大奖和青龙系列大奖电视组最佳新演员奖。奖项给了他推动力，让他决心未来不断努力、精进演技，成为优秀的演员。

《监察》每逢星期天和星期一晚上9时15分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。