还钱 Breaking and Re-entering

Netflix 已上线

主演：陈柏霖、蔡思韵、李铭忠、吴慷仁。讲述张博骏（陈柏霖饰）率领、战无不胜的窃盗集团，在小年夜悄悄执行了10亿元窃盗案，没想到遇上黑吃黑。张博骏的前女友沈舒玟（蔡思韵饰）卷入案件，逼得他们必须把这10亿元还回去。但是抢钱容易还钱难，他们将如何完成这个不可能的任务？

那些我爱过的人

Hub都会台（星和Ch825） 傍晚5.00

主演：林文龙、黄翠如、马贯东、连诗雅。故事围绕七年前一起严重交通意外展开，姜煜诚失去了妻子，方乐汶失去了丈夫。七年后，两人因另一次交通意外重逢……

舞动西班牙 Giovanni’s Adventures in Spain

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上9.00

Anton（安东）和Giovanni（乔凡尼）这对舞蹈二人组再次踏上海外之旅，这也是安东40年后再次回到母亲的故乡西班牙。两人在布​​拉沃堡发现了适合进行歌舞表演的绝佳场地，在格拉纳达见识了正宗的佛朗明哥舞蹈。他们在毕尔巴鄂与安东的母亲团聚，一起前往巴斯克自治区村庄，也就是安东母亲的出生地，沿着记忆之路展开旅程。

世界最危险的公路第五季 The World’s Most Dangerous Roads S5

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 晚上9.55

喜剧明星和名人组成的新团队，跨越世界各地的偏远地区，展开一趟非凡的公路之旅。他们踏足纳米比亚、瓜地马拉、科罗拉多州和不丹，了解各种壮丽的地形，以及生活在这些令人难以置信之地的居民的文化，同时更加认识自己。

黄金面具

U频道 晚上7.00

车艺莲、罗映姬、李辉香主演的韩剧。讲述三个女人因欲望和贪婪酿成悲剧，在疯狂斗争中寻找人生答案的故事。

单身行不行

Eazie TV·东风卫视 晚上9.00

陈为民骑重型电单车环岛，前方砂石车故意挡车，竟然救了他一命？屠洁捷克旅游遭劫匪包夹，惊险一刻陌生人出手相救！洪素卿追巴士找包包，几经波折的结局出乎意料？和家颖工作不顺又遭男友背叛，台风天的神秘阿伯让他打消死意？

11点热吵店

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上11.00

一年一度鬼门开的日子，各行各业在鬼月都有很多禁忌。来宾董仔、无尊、陈宥心、Gino和林姿佑，分享他们亲身经历却无法解释的诡异事件。