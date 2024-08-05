布里妮自传将拍成电影　《疯狂富豪》导演执导

（综合讯）曾在美国乐坛缔造传奇的天后Britney Spears（布里妮斯皮尔）2023年推出自传“The Woman In Me”，环球影业8月1日宣布买下版权，并请来《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）美国华裔导演朱浩伟执导。

据外媒报道，环球影业豪砸八位数美元买下版权，虽然目前还未讨论由谁饰演布里妮，但本尊有演员取决权。她在社媒X说：“很兴奋可以和粉丝分享一个消息。我与电影制作人Marc Platt（马克普拉特）正在合作一个秘密项目。他以前拍过好多我喜欢的电影……请拭目以待。”

布里妮在自传以幽默的口吻叙述着自己的故事。她揭露了当年为前男友Justin Timberlake（贾斯汀廷伯莱克）堕胎的原因，也揭示了当年在狗仔面前剃光头与出格的行为，是年轻的自己唯一能反击的方式。

然而，各种古怪的行为，并没有让布里妮心里的真实想法受到重视，反而将自己送进了精神病院，最后，她更失去了所有权利，活在爸爸的监管之下长达13年。

布里妮指在这13年的时间里自己像个影子，只是个被当作赚钱养活家人的工具。她用机器人来比喻自己，而且是一个儿童机器人，“监管剥夺了我的女性身份，让我变成了一个孩子。我在舞台上变得更像一个实体而不是一个人。我一直在我的骨头和血液中感受到音乐；他们从我这里偷走了它。”

布里妮的自传不仅记录下与爸爸不美好的过往，她也将与家人曾有过的幸福写进书里。