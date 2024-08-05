吴千语晒照 意大利婚礼当奥运开幕式办

（综合讯）林峯的30岁旧爱吴千语，2023年12月与交往四年的17亿新元身家富三代施伯雄在香港举行证婚仪式，日前在意大利补办婚礼。吴千语5日分享婚礼照片，甜蜜地向老公示爱：“把你写进我的故事里。”

婚礼在欧式庄园举行，一对新人有如王子与公主般，在以鲜花布置的拱门下拥吻那一刻，现场喷出五色彩烟，让人联想到巴黎奥运会开幕式经典一幕。据报道，婚礼场地是有多年历史的庄园，普通房间一晚6500港元（约1100新元），套房则1万8000港元（约3000新元）。

吴千语和施伯雄拥吻时，现场喷出五色彩烟（上图），让人联想到巴黎奥运会开幕式的一幕（下图）。（取自吴千语微博、Paris 2024 IG）

施伯雄的爷爷施子清是香港政商界福建帮三大元老之一，曾任中国全国政协委员，他有四个儿子，长子施荣怡就是施伯雄的爸爸。施伯雄曾在节目中透露，他与吴千语拍拖初期不被家人认可，“我记得很清楚，媒体第一次写我们的时候，我爸当时就发了一个短信给我，他只是发了那个杂志的封面，一句话也没有说，这个就是他表态不满意。他觉得为什么我们家族的名字要出现在一个娱乐版的报道里。”

不过，吴千语最后用诚意打动施伯雄家人，她2023年11月曾出席爷爷施子清的寿宴。吴千语也在2023年携施伯雄参加陆综《爱的修学旅行》，一起录节目的王彦霖、艾佳妮夫妇，以及胡杏儿和程晓玥等星友，都飞到意大利见证幸福。