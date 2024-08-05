《小孩不笨3》进军中国 梁志强：18年前没钱错过机会

《小孩不笨2》18年前因为资金不足，错失进军中国的机会，梁志强（梁导）8月11日出发到中国宣传《小孩不笨3》。

梁导5日早上接受《联合早报》电访时说，很开心自己拍的电影将在中国公映，因为这是他等了20几年的梦想，“真的要感谢mm2（电影公司）的安排。”

他透露，《小孩不笨2》在2006年推出后，原已通过中国审查获准在当地公映，可惜当时的电影公司因为没有预算费，所以无法进军中国。梁导说：“后来很多中国的教育机构通过VCD和DVD光碟看了首两部《小孩不笨》，我当时还应邀，到广州的‘赏识教育’演讲，和他们交流。很开心，这部电影感动到很多朋友。”

吴委恩（左一）和江松恒（左二）将随梁志强（左三）一起到中国。（档案照）

八天跑五个城市

梁导这次的宣传行程满满，预计八天造访北京、上海、武汉、重庆和深圳，跑至少30场路演。第一次到中国宣传电影，有“百万票房导演”美名的梁导说：“我这次真的是不知头不知尾，真的有很多要学习的。”

梁导将和在片中扮演老师的容启航，以及两名童星江松恒和吴委恩到中国，“曹国辉和钱翰群也会凑热闹，他们说要去观摩。”他们将在11日出发，20日回来。

《小孩3》目前已在中国推出口碑场，不少看过的观众在小红书上发文，给予正面评语：“被这群新加坡小孩狠狠感动了一把”，“很值得家长观看的一部电影”，“带娃来看《小孩不笨3》出来娃和我都反思了”。

中国演员胡静（左三）和周俞辰（左二）在片中饰演母子。（嘉华院线提供）

电影16日才在中国正式公映，目前“首战告捷”，梁导欣慰说：“看到很多正面的口碑，这部电影是新加坡本土创作，希望中国人看了会明白我设计的（桥段）。”

至于票房期待，他说：“真的是个未知数。我所知道的是，中国有1万间戏院，我们的电影至少会在3000到4000间戏院上映。”