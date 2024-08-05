因工作决裂 王晶承认设陷阱赶走周星驰

（综合讯）香港知名导演王晶近来在YouTube开设频道《王晶笑看江湖》，继早前爆料周星驰曾割双眼皮后，近日自揭与周星驰闹翻的内幕。

王晶说，两人合作拍摄1999年的电影《千王之王2000》时决裂，当时周星驰态度不好“非常不合作”，自己忍受不了对方的态度所以闹翻。他爆料，原已谈好花七天拍摄该片，不料看到周星驰当时的表现后，气得“设下陷阱”，将周星驰七天的戏分浓缩成六天拍完（视频16:30）。

周星驰最后一天到场时，态度仍显得相当不合作，王晶终于忍不住开口：“我们都算是好朋友，你为何要这样呢？我告诉你，我其实已经拍完了，六天我就拍完你的戏份，今天这场不要紧，你不喜欢做不要紧，你现在即刻给我走，我不用你拍，以后都不用合作。”

王晶认为，周星驰“可能觉得普通朋友就是普通朋友，如果谈到钱就不做朋友也无所谓。”他称，发现周星驰身边的朋友绝对是跟他没有利益冲突的人。

王晶更指，1992年和周星驰谈演出《少年李小龙》时，后者要求800万港币（约136万新元）片酬，但后来分账时却不断提高酬劳，从原本的六四分变成七三、八二分，最后周星驰却反悔没接演，改拍《武状元苏乞儿》。王晶直言，周星驰是个把金钱看得比朋友重的人，“他将钱与朋友分得很清楚，他曾与吴孟达在天津做生意，结果亏本，之后两人关系变差。”

王晶强调，虽然两人决裂后无法再做朋友，但他仍相当欣赏周星驰的演技和执导实力。